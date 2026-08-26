Meta: Συμβιβασμός με 29 πολιτείες των ΗΠΑ – Θα καταβάλει 16,7 δισ. δολάρια

Ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta κατέληξε σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η εταιρεία τεχνολογίας θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισ. δολαρίων το πολύ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν εγείρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συναίνεση.

Η συμφωνία επετεύχθη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια για αξιώσεις που είχαν καταθέσει 29 πολιτείες, αποτρέποντας μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα δικαστικές δοκιμασίες για το κατά πόσο οι εταιρείες social media μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για βλάβες σε νεαρούς χρήστες.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων, στις 12 Αυγούστου, ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα να ανασταλεί η δίκη.

Οι κατηγορίες κατά της Meta

Η ομοσπονδιακή διαδικασία περιλάμβανε αγωγές των γενικών εισαγγελέων της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Meta παραβίασε τις πολιτειακές νομοθεσίες για την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, οι 29 πολιτείες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι παραβίασε τον ομοσπονδιακό Children's Online Privacy Protection Act, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές ως προς το αν οι υπηρεσίες της είναι εθιστικές, καθώς ο «εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διάγνωση.

Οι πολιτείες μιλούσαν για απαιτήσεις έως $200 δισ.

Πριν από τη δίκη, η Meta είχε αναφέρει σε δικαστική κατάθεση ότι οι τέσσερις πολιτείες ζητούσαν ποινές που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 1,4 τρισ. δολάρια. Οι πολιτείες δεν είχαν ανακοινώσει συγκεκριμένο ποσό, είχαν όμως δηλώσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας ότι η πραγματική απαίτησή τους θα βρισκόταν πιο κοντά στα 200 δισ. δολάρια.

Πέρα από τις χρηματικές κυρώσεις, ζητούσαν πρόσθετες αποζημιώσεις, σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό των πλατφορμών της Meta και περιορισμούς στη δυνατότητα των παιδιών να δημιουργούν λογαριασμούς.

Χιλιάδες αγωγές κατά των social media

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών στις ΗΠΑ. Meta, Snap, YouTube και η μητρική της Alphabet, καθώς και TikTok και ByteDance, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πλατφορμών τους μπορούσαν να προκαλέσουν καταναγκαστική χρήση σε παιδιά και εφήβους και ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν σε μια ευρύτερη κρίση ψυχικής υγείας των νέων.

Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη υποθέσεις εκκρεμούν σε πολιτειακά δικαστήρια. Στο Λος Άντζελες, ένας δικαστής επιβλέπει μεγάλο αριθμό αγωγών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι ή συγγενείς τους υπέστησαν βλάβη εξαιτίας του σχεδιασμού των πλατφορμών. Περίπου 30 πολιτείες έχουν επίσης προσφύγει στα δικά τους δικαστήρια κατά των εταιρειών.

Οι προηγούμενες ήττες της Meta

Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από δύο σημαντικές δικαστικές ήττες της Meta σε υπόθεση που είχε κινήσει η πολιτεία του Νέου Μεξικού. Τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατ. δολάρια, κρίνοντας ότι είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών της.

Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε επιπλέον ότι η Meta είχε δημιουργήσει «δημόσια όχληση» και της επέβαλε ακόμη 567 εκατ. δολάρια, μαζί με υποχρεώσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των νεαρών χρηστών.

Τον ίδιο μήνα είχε προηγηθεί και η πρώτη δικαστική απόφαση σε ατομική αγωγή κατά της Meta και της Google. Δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τις δύο εταιρείες υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας Κέιλι Γκ.Μ. και επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων. Οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων αυτών.

Πηγή: protothema.gr

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