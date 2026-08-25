Η Google αποκάλυψε το πιο δημοφιλές emoji

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Η Google προχώρησε στην ανάλυση 665 εκατομμυρίων emojis που πληκτρολογήθηκαν από χρήστες παγκοσμίως μέσω του πληκτρολογίου Gboard σε συσκευές Android, προκειμένου να αναδείξει το πιο δημοφιλές εικονίδιο για το 2025.

Το διφορούμενο emoji που κατέκτησε την κορυφή

Την πρώτη θέση κατέκτησε το emoji με το «πρόσωπο που κλαίει γοερά» (😭) προσπερνώντας τα προηγούμενα φαβορί: το «πρόσωπο με δάκρυα χαράς» (😂) και το «κυλιέμαι στο πάτωμα από τα γέλια» (🤣).

Το συγκεκριμένο emoji χρησιμοποιείται πλέον για πολύ περισσότερες καταστάσεις πέραν της λύπης. Στις συνομιλίες μπορεί να δηλώνει έντονο γέλιο, έκπληξη, αμηχανία, ενθουσιασμό ή συναισθηματική φόρτιση.

Οι ερευνητές της Google αποδίδουν την άνοδό του κατά 37% στις συνήθειες της Gen Z, καθώς οι νεότεροι χρήστες θεωρούν τα παλαιότερα εικονίδια γέλιου υπερβολικά κοινότυπα, προτιμώντας πιο... δραματικές εκφράσεις.

Η πρώτη δεκάδα

Η πρώτη δεκάδα των προτιμήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

😭 Πρόσωπο που κλαίει γοερά

🤣 Κυλιέμαι στο πάτωμα από τα γέλια

😂 Πρόσωπο με δάκρυα χαράς

❤️ Κόκκινη καρδιά

🙏 Χέρια σε προσευχή / παράκληση

😘 Πρόσωπο που στέλνει φιλί

🥰 Χαμογελαστό πρόσωπο με καρδιές

👍 Αντίχειρας προς τα πάνω

😍 Χαμογελαστό πρόσωπο με μάτια-καρδιές

😁 Πρόσωπο με πλατύ χαμόγελο

Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σε δημοφιλία emoji

Παράλληλα, το «μαραμένο λουλούδι» κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση χρήσης κατά 190%, σκαρφαλώνοντας της 93η θέση και εκφράζει την απογοήτευση.

Θεαματική ήταν και η αύξηση του αγάλματος «Moai», το οποίο απ' την 482η θέση το 2021 ανέβηκε στην 33η θέση το 2025, χρησιμοποιούμενο απ' τους νέους για να δηλώσει απόλυτη ψυχραιμία ή αδιαφορία.

Η μετάβαση σε αυτοκόλλητα και GIFs

Την ίδια στιγμή, τα παραδοσιακά emojis φαίνεται να χάνουν έδαφος απέναντι στα αυτοκόλλητα (stickers) και τα GIFs, τα οποία επιτρέπουν πιο συγκεκριμένες αντιδράσεις.

Δημοφιλείς χαρακτήρες από σειρές ή διαδικτυακά memes χρησιμοποιούνται καθημερινά για να αποδώσουν σαρκασμό, καχυποψία ή σοκ με τρόπο που τα απλά εικονίδια δεν μπορούν πλέον να καλύψουν.

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