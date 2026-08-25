ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου: Έκτακτα δρομολόγια για το προσκύνημα του Αγίου Φανουρίου στον Αποκόρωνα

Σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων προχωρά η «ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου ΑΕ», με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των εκατοντάδων πιστών που αναμένεται να συρρεύσουν στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου στον Αποκόρωνα, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Με γνώμονα την προστασία των οδοιπόρων προσκυνητών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του εθνικού δικτύου, η διοίκηση του ΚΤΕΛ, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, ανακοίνωσε τη λειτουργία έκτακτης λεωφορειακής γραμμής για τις 26 και 27 Αυγούστου.

Η διαδρομή και οι αφετηρίες

Τα λεωφορεία θα παραλαμβάνουν τους επιβάτες από τον κεντρικό Σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στα Χανιά καθώς και από την περιοχή της Σούδας.

Ο τελικός προορισμός των οχημάτων θα είναι τα Μεγάλα Χωράφια. Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ., θα γίνεται η αποβίβαση των πιστών, προκειμένου να ακολουθήσουν την εναλλακτική πεζή διαδρομή που καταλήγει με ασφάλεια στη νότια είσοδο του Ιερού Ναού, αποφεύγοντας την κίνηση απευθείας πάνω στο οδόστρωμα του ΒΟΑΚ.

Ώρες δρομολογίων

Τετάρτη 26 Αυγούστου: 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30

Πέμπτη 27 Αυγούστου: 04:30, 05:15, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30

Για την ασφάλεια των πεζών προσκυνητών και για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ως αφετηρία έχει οριστεί ο κεντρικός Σταθμός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ στα Χανιά και η περιοχή της Σούδας.

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