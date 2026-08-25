Τραμπ: «Βαφτίζει» τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» – Στα ύψη η κόντρα με τον Καναδά

Νέα διάσταση παίρνει η ολοένα και πιο σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανοίγει ακόμη ένα μέτωπο, αυτή τη φορά γύρω από το όνομα της λίμνης Οντάριο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανοίξει κόντρα με τους βόρειους γείτονες, στους οποίους έχει ήδη επιβάλει δασμούς της τάξης του 50% σε προϊόντα τους, που έχουν συνολική αξία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τρόφιμα, ρουχισμό, πλαστικά και έπιπλα, μεταξύ άλλων. Για να το κάνει αυτό, ξεσηκωσε νόμο από το Κραχ που οι ΗΠΑ υπέφεραν μια δεκαετία πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος τους έβγαλε στον αφρό. Πρόκειται, δηλαδή, για το νόμο Smoot-Hawley Tariff Act του 1930. Οι ΗΠΑ, μέσα από τον Πρόεδρό τους, προειδοποιούν για αύξηση των φόρων και στα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά και το χάλυβα από πρώτης πρώτου 2027. Ο Τραμπ δεν αρκείται στο πρακτικό στάδιο της τιμωρίας, αφού στο Truth Social ανακοίνωσε τη σκέψη να αποκαλεί λίμνη Αμερική τη λίμνη Οντάριο.

Ντόναλντ Τραμπ: "Δεν αναμένουμε να κάνουμε πολλές δουλειές"



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ήδη έχει κάνει μία... βάφτιση, με τον Κόλπο της Αμερικής, δηλαδή εκείνον του Μεξικού. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά την αλλαγή του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πολλές δουλειές με το Οντάριο πλέον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Παρ' ότι, λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρει το Οντάριο, τον ενδιαφέρει η λίμνη του, μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βορείου Αμερικής, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Αν και δεν είναι μεγάλη η βεβαιότητα της προέλευσης του ονόματός της, το πιθανότερο είναι να της έχουν δώσει το όνομα οι Ιρακουά, που έφτασαν εκεί το 16ο αιώνα. Συγκεκριμένα, ενδεχομένως να την αποκάλεσαν ονιτάριιο, που σημαίνει «όμορφη λίμνη». Έτσι, πρόκειται για ινδιάνικη καταγωγή. Είναι η μικρότερη από τις Μεγάλες Λίμνες, ωστόσο πρόκειται για τη 14η μεγαλύτερη στον κόσμο, με έκταση 18,960 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μάλιστα, έχει περισσότερο νερό, σε όγκο, από τη λίμνη Ίρι. Συνδέεται, εξάλλου, με την τελευταία, αφού στην Οντάριο απόρρέει ο Νιαγάρας, που εκρέει από την Ίρι.

Η λίμνη στηρίζει μια μεγάλη βιοποικοιλότητα χλωρίδας και πανίδας και πολλοί από τους υδροβιότοπους της είναι προστατευόμενοι. Το περιβάλλον της λίμνης έχει επηρεαστεί αρνητικά τόσο από την αποψίλωση των δασών όσο και από την ανεξέλεγκτη αλιεία του παρελθόντος. Η διατροφική αλυσίδα έχει επίσης πληγεί από τη ρίψη χημικών λόγω της παρακείμενης αγροτικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.





Απαντά ο Καναδάς



Έπειτα από τους αυστηρούς δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, ο Καναδάς μπήκε σε έναν εμπορικό πόλεμο. Εξάλλου, το δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. Είπε, δηλαδή, ότι η χώρα του «δέχεται επίθεση» και βρίσκεται σε οικονομικό πόλεμο. Από την Οτάβα, προκύπτει ότι οι συνέπειες θα είναι «δολάριο προς δολάριο», άρα τα αντίμετρα θα αφορούσε σε 20 δισεκατομμύρια. Από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ισχύσουν, «στοχεύοντας» σε αμερικανικά προϊόντα όπως ο χάλυβας, τα γαλακτοκομικά και οι ηλεκτρικές συσκευές.

Ο Τραμπ, πάντως, απέρριψε μετά βδελυγμίας την πληροφορία απαίτησής του στις διαπραγματεύσεις οι κάτοικοι του Κεμπέκ να μη μιλούν γαλλικά ούτε και να υπάρχει σήμανση στα γαλλικά στα προϊόντα που διακινούνται εκεί. Έγραψε: «Δεν θα παρενέβαινα ποτέ στους Καναδούς που μιλούν γαλλικά! Στην πραγματικότητα, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι τόσο ηλίθιο. Αυτό το ψέμα επινοήθηκε από έναν αδύναμο και αναποτελεσματικό πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να κερδίσει την πολιτική υποστήριξη, την οποία έχασε εντελώς, από τον λαό του Κεμπέκ. Λατρεύω τους Γαλλοκαναδούς! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

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