Σκαλάνι: Γιορτινή βραδιά με μουσική και χορό για τον Άγιο Ιωάννη τον Ριγολόγο

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Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, Πολιούχου του Σκαλανίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και καλή διάθεση! Με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη, ετοιμαζόμαστε να γλεντήσουμε όλοι μαζί, σε μια ξεχωριστή βραδιά με αγαπημένη μουσική, καλή παρέα και πολύ χορό.

Σας περιμένουμε με χαρά να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε και να τιμήσουμε τη μεγάλη γιορτή του Πολιούχου μας με τον καλύτερο τρόπο!

Είσοδος: 5€ Για κρατήσεις: 6947 128 702 6946 040 928 Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλανίου

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