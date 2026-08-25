Γκαγκάτσης: «O Μπούρμπος δικαιώθηκε, αλλά η ΕΠΟ δεν μπορεί να επιβάλει ποινές στον ΟΦΗ»

Στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ οδηγείται η υπόθεση του Χρήστου Μπούρμπου και των οφειλών του ΟΦΗ, όπως αποκάλυψε ο Μάκης Γκαγκάτσης στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξήγησε ότι υπάρχει απόφαση του πολιτικού Εφετείου δικαιώνει τον πρώην ποδοσφαιριστή ως προς την καταβολή χρημάτων, όμως παράλληλα χαρακτηρίζει καταχρηστική την επιβολή αθλητικών ποινών στον ΟΦΗ.

Αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή την Πέμπτη. Ο Γκαγκάτσης τόνισε ότι η υπόθεση αφορά οφειλές πριν από το 2016, γι’ αυτό και δεν εφαρμόζεται αυτομάτως το καθεστώς της “αθλητικής διαδοχής” που προβλέπει αναβίωση του 50% των χρεών, όπως συνέβη με την περίπτωση της Ζακύνθου.

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