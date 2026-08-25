Συναγερμός στη Μεσαρά: Μεγάλη φωτιά στον Δήμο Γόρτυνας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε χορτολιβαδική και αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Γόρτυνας, ανάμεσα στις περιοχές Αμπελούζος, Βουρβουλίτης και Άγιοι Δέκα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς το μέτωπο χαρακτηρίζεται ως μεγάλο, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 16.30.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Αυτήν την ώρα επιχειρούν: Περισσότεροι από 40 πυροσβέστες με διευρυμένη δύναμη οχημάτων, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, τουλάχιστον 15 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.

Η εικόνα από το μέτωπο

Οι πρώτες αναφορές καθησυχάζουν εν μέρει τους κατοίκους, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται αυτήν την ώρα κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σπίτια.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο ή να την οριοθετήσουν πριν από τη δύση του ηλίου, οπότε και θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Στην περιοχή αναμένεται να συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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