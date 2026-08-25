Τα Κύπελλα του Ολυμπιακού στο Crete International Basketball Tournament 2026

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Μια ξεχωριστή δυνατότητα θα έχουν οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο Crete International Basketball Tournament, καθώς μαζί με τον Ολυμπιακό θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο και τα τρία τρόπαια που κατέκτησαν οι “ερυθρόλευκοι” την περασμένη σεζόν.

Το τρόπαιο της Euroleague, του ελληνικού πρωταθλήματος και του Super Cup θα εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με τον κόσμο να έχει τη δυνατότητα να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι και Ερυθρού Αστέρα.

Το δελτίο Τύπου των διοργανωτών:

Η μέρα για το πρώτο τζάμπολ του Crete International Basketball Tournament 2026 πλησιάζει. Ο κόσμος ανυπομονεί να δει για πρώτη φορά τον νέο Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα όπως επίσης τα φαβορί για το επόμενο Final 4 της Euroleague, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα.

Οι εκπλήξεις θα είναι πολλές! Και όχι μόνο αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει μόνος του στο Ηράκλειο. Θα φέρει και τις κούπες που κατέκτησε πριν λίγους μήνες. Το τρόπαιο της Euroleague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος καθώς επίσης και του Super Cup θα βρεθούν στην Κρήτη.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα τρία τρόπαια θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων που θα βρεθούν στις εξέδρες για να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Μόλις σκαναριστεί το εισιτήριο, θα μπορεί να επισκεφτεί όποιος θέλει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να ζήσει στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Το φετινό τουρνουά θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού. Προμηθευτείτε το εισιτήριο σας με τη σύγχρονη, πρωτοποριακή και πολύ δελεαστική καινοτομία της επιλογής θέσης, την οποία οι φίλαθλοι μπορούν να δουν και να εντοπίσουν μέσω της τρισδιάστατης ψηφιακής τεχνολογίας πριν την αγοράσουν!