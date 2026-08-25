Ο πιο «τρελός» δημοτικός σύμβουλος στη Γερμανία πρότεινε όργιο στο δημαρχείο για «ευημερία»

Έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο για να φέρει τη δημοτική αρχή πιο κοντά στους πολίτες προτείνει ένας 35χρονος δημοτικός σύμβουλος στη Γερμανία, ο οποίος τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης ενός swingers πάρτι μέσα στο δημαρχείο.

Ο Julian Ferrat, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «ο πιο τρελός σύμβουλος» της χώρας, επιδιώκει να μετατρέψει το Μάνχαϊμ σε έναν «παράδεισο των swingers».

Ο 35χρονος συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο του Μάνχαϊμ και εκπροσωπεί το φιλελεύθερο κόμμα Die Mannheimer. Το σχέδιό του περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς περιορισμούς για την κουλτούρα του ομαδικού σεξ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ferrat είναι γνωστός για τις επισκέψεις του σε γυμνιστικά θέρετρα, αλλά και για τις εκκεντρικές φωτογραφήσεις στις οποίες εμφανίζεται με ελάχιστα ρούχα. Την πρωτότυπη πρότασή του παρουσίασε σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ελέγχεται από το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

«Το ομαδικό σεξ με μέλη του δημοτικού συμβουλίου θα αποτελούσε την κορυφαία μορφή εγγύτητας με τους πολίτες», υποστήριξε, προσθέτοντας πως, όπως ισχυρίζεται, δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να απαγορεύει τη διοργάνωση swinging parties σε δημαρχείο.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η ιδέα του έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον σε περίπου 50 προοδευτικούς κατοίκους. Ωστόσο, για να προχωρήσει το εγχείρημα, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

«Αυτή τη στιγμή, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο να διαπιστώσουμε ποιοι από τους πολίτες που επικοινώνησαν μαζί μου ενδιαφέρονται πραγματικά», δήλωσε στην Telegraph.

Όπως εξήγησε, ορισμένοι από τους περίπου 50 ενδιαφερόμενους είναι ήδη μέλη της τοπικής κοινότητας των swingers και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι «αυθεντικοί». Άλλοι, όπως είπε, είναι άνθρωποι τους οποίους δεν γνωρίζει ακόμη προσωπικά. «Μέσα στην εβδομάδα, θα αρχίσω να συναντώ από κοντά αυτά τα "άγνωστα" άτομα», ανέφερε.

Ο Ferrat περιέγραψε και τους δύο βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας του. Ο πρώτος είναι η αποστιγματοποίηση της swinging κουλτούρας, ενώ ο δεύτερος αφορά την υλοποίηση του οράματός του για ένα Μάνχαϊμ που θα αποτελέσει «παράδεισο γυμνιστών και swingers», στα πρότυπα του Cap d’Agde στη Γαλλία.

Το τελευταίο αποτελεί γνωστό γαλλικό θέρετρο γυμνιστών, όπου ο ίδιος είχε οργανώσει πέρυσι μια εκπαιδευτική εκδρομή με τη συμμετοχή 28 ατόμων, σύμφωνα με την Toronto Sun.

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