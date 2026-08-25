Συγκλονίζει ο σύζυγος της γυναίκας που εγκαταλείφθηκε στον ΒΟΑΚ: "Χτύπησες άνθρωπο, όχι πέτρα – Παραδώσου"

Συγκλονίζει η δημόσια έκκληση του κ. Κώστα Ροζή, συζύγου της γυναίκας που έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη το βράδυ της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της Γεωργιούπολης.

Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και βρέθηκε στο πρανές της γέφυρας, με τον υπαίτιο οδηγό να εξαφανίζεται από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στο ρεύμα του ΒΟΑΚ προς Χανιά. Η γυναίκα, η οποία είχε ξεκινήσει να περπατά πεζή από το Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου με προορισμό τον Άγιο Φανούριο, χτυπήθηκε από το όχημα και εκτινάχθηκε κάτω από τη γέφυρα, σε δύσβατο σημείο.Αν και οι Αρχές αρχικά εξετάζαν όλα τα ενδεχόμενα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πλέον ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα που θα επουλωθούν με τον χρόνο.

«Η εγκατάλειψη είναι το έγκλημα»

Με ένα συγκινητικό και γεμάτο αξιοπρέπεια μήνυμα, ο σύζυγος της τραυματία απευθύνεται απευθείας στον οδηγό, καλώντας τον να αναλάβει τις ευθύνες του: «Σταμάτα, η εγκατάλειψη είναι το έγκλημα! Απλά να ξέρεις ότι ακόμα μπορείς να το σώσεις, να παραδοθείς και να έρθεις να ζητήσεις μια συγγνώμη από την ίδια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημαντικό ρόλο στη διάσωση της γυναίκας έπαιξε ένας διερχόμενος τουρίστας, ο οποίος έγινε μάρτυρας του περιστατικού. Χωρίς να διστάσει, ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ και παρέμεινε στο δύσβατο σημείο δίπλα στην αιμόφυρτη γυναίκα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Ο σύζυγος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη τόσο προς τον άγνωστο αλλοδαπό όσο και προς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, την Τροχαία ΒΟΑΚ και το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Έκκληση για κοινοποίηση

Η οικογένεια απευθύνει δημόσια έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή βρέθηκε στο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Παράλληλα, ζητά τη μαζική κοινοποίηση του συμβάντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ελπίδα να βρεθεί ο υπαίτιος και να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

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