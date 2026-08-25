Ο Ορφέας Αυγουστίδης φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύντροφός του, Γεωργία Κρασσά.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του, με τη σύζυγο, τον γιο τους και την κόρη τους.
Η φωτογραφία αυτή που ξεχώρισε είναι που κρατά το νεογέννητο μωράκι με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
«Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή», ήταν το σχόλιό του.
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