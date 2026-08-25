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ΕΛΛΑΔΑ

Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της- Συνελήφθη ένας 54χρονος

σκύλος
clock 14:35 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στις Αχαρνές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρρυλίδος δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιο της πέθανε.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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