Ηράκλειο: Καλλιεργούσε χασισόδεντρα ύψους 3,5 μέτρων – Πώς εντοπίστηκε ο 62χρονος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μεγάλη χασισοφυτεία με δενδρύλλια-«γίγαντες» έως και 3,5 μέτρα εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο, περνώντας χειροπέδες σε έναν 62χρονο ημεδαπό.

Η συντονισμένη επιχείρηση εξερεύνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (25.08.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη δυναμική συνδρομή της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ηρακλείου.

Πως έγινε η έφοδος

Οι αρχές αξιοποίησαν στοχευμένες πληροφορίες για τη δράση του κατηγορουμένου στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί περικύκλωσαν την αγροτική τοποθεσία όπου εκτεινόταν η φυτεία. Εκεί εντόπισαν 45 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ορισμένα από τα οποία άγγιζαν σε ύψος τα 3,5 μέτρα.

Στο σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 62χρονος, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια.

Τα πειστήρια στην αποθήκη

Σε έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της φυτείας αλλά και σε ιδιόκτητη αποθήκη του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν πλήρη εξοπλισμό διακίνησης.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καλλιεργητικά εργαλεία για την περιποίηση των δενδρυλλίων, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός Ι.Χ. Φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο ο δράστης χρησιμοποιούσε ως μέσο για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων του.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Βαριές καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό σε ξενοδοχείο στις Γούβες

Με πλήθος πιστών η γιορτή του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο (εικόνες)

Ιός Δυτικού Νείλου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζελείου ο 75χρονος που προσεβλήθη στην Αττική