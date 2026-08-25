Ιαπωνία: Μετακίνησαν με σχοινιά κάστρο 360 τόνων (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στη βόρεια Ιαπωνία, όπου περίπου 1.800 άνθρωποι συνεργάστηκαν για τη μετακίνηση ενός ιστορικού κάστρου, βάρους 360 τόνων, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασής του.

Οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας σχοινιά, έσυραν τον κεντρικό πύργο του κάστρου Χιροσάκι, στην περιφέρεια Αομόρι, καταφέρνοντας μέσα σε δύο ημέρες να τον μετακινήσουν συνολικά λίγο περισσότερο από δύο μέτρα, προς την αρχική του θέση.

Το κάστρο είχε απομακρυνθεί από τη βάση του, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης σε τμήμα του τείχους του, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισχυρό σεισμό.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 80 ατόμων και, χρησιμοποιώντας σχοινιά μήκους 30 μέτρων, άρχισαν να τραβούν το τεράστιο κτίσμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές ράγες. Το Σάββατο κατάφεραν να το μετακινήσουν κατά 1,13 μέτρα, ενώ την Κυριακή ακολούθησε επιπλέον μετακίνηση κατά 1,09 μέτρα.

8.000 αιτήσεις για 1.800 θέσεις

Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή περισσότεροι από τέσσερις υποψήφιοι για κάθε θέση.

Οι αιτήσεις δεν προήλθαν μόνο από κατοίκους της περιοχής, αλλά από ολόκληρη την Ιαπωνία, καθώς και από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων από χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με τον Guardian, για τη μεταφορά του ιστορικού κτίσματος χρησιμοποιείται η παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική «hikiya», κατά την οποία ένα ολόκληρο κτίριο μετακινείται πάνω σε κυλίνδρους χωρίς να αποσυναρμολογείται.

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου κρίθηκε απαραίτητη επειδή ο πύργος έχει χαρακτηριστεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας και έπρεπε να διατηρηθεί ακέραιος.

Ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2015, όταν οι Αρχές είχαν καλέσει για πρώτη φορά πολίτες να βοηθήσουν στη μετακίνησή του. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη τεχνική με τη συμμετοχή του κοινού, αλλά και η πρώτη μετακίνηση κάστρου με αυτή τη μέθοδο εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Διαβάστε επίσης

Ιός Δυτικού Νείλου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Βενιζελείου ο 75χρονος που προσεβλήθη στην Αττική

Κρήτη: «Καμπανάκι» για το αλκοόλ στους ανήλικους - 400 περιστατικά σε ενεργή παρακολούθηση στο Αλκοολογικό Ιατρείο του ΠΑΓΝΗ