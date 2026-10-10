Πενσιλβάνια: Πυροβολισμοί με 9 νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία έγκυος

Πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) στην πόλη Ίρι της Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για εννέα νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και μία έγκυος γυναίκα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κατοικία στην Perry Street, όπου ένας άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ με πιστόλι και στη συνέχεια να οχυρώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού, αρνούμενος να παραδοθεί.

Πολύωρη επιχείρηση της αστυνομίας

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 17:00, τοπική ώρα. Σύμφωνα με το Erie News Now, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο γυναίκες νεκρές από πυροβολισμούς έξω από την κατοικία. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος πυροβολούσε στον δρόμο πριν επιστρέψει στο σπίτι. Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικής ομάδας SWAT. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ακούστηκαν νέοι πυροβολισμοί από το εσωτερικό του κτιρίου.

Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας εισήλθαν τελικά στην κατοικία, εντόπισαν πολλούς νεκρούς σε διαφορετικά σημεία. Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία με πυροβόλο όπλο.

«Μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ίρι, Ρικ Λόρα, περιέγραψε το περιστατικό ως μία από τις πιο δύσκολες και οδυνηρές σκηνές που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ αστυνομικοί και ερευνητές της περιοχής. Όπως δήλωσε, η απώλεια ανθρώπινων ζωών είναι συντριπτική, ενώ απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί, επικαλούμενος τον σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο ένοπλος είναι νεκρός και πως δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για τους κατοίκους.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Erie News Now, μεταδίδουν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση του τελικού απολογισμού από την αστυνομία. Οι ταυτότητες των θυμάτων και του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα της επίθεσης όσο και η σχέση του ενόπλου με τα θύματα.

Multiple people, including 2 children, dead in suspected murder-suicide at Pennsylvania home https://t.co/KwMTQ5VKy3 https://t.co/KIf1C6Uc3h — New York Post (@nypost) October 10, 2026

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της τραγωδίας και ανασυνθέτουν τις κινήσεις του δράστη πριν από τους πυροβολισμούς. Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

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