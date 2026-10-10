Αντίδραση Ζελένσκι στη συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για το ντίζελ

Την έντονη αντίθεσή του στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την προμήθεια ντίζελ από τη Μόσχα εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη συνιστά οικονομική στήριξη σε έναν πόλεμο που θα πρέπει να οδηγηθεί στον τερματισμό του.







«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ρωσία θα “ανταποδώσει” το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί μια επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε αμοιβαία βάση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.







Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η απόφαση για το ντίζελ θα εξασφαλίσει στη Μόσχα πρόσθετους πόρους για τη διεξαγωγή του πολέμου και θα υπονομεύσει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας διευθέτησης, ενώ παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για το ντίζελ ως μια «αδύναμη απόφαση» ισχυρών εταίρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα

Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη