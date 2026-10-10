Αντικαταβολές: Πίσω ολοταχώς για τα μετρητά μετά τις αντιδράσεις – Στον αέρα η επίμαχη διάταξη

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Μια διάταξη που θα υποχρέωνε ακόμη και τον καταναλωτή που παραλαμβάνει ένα δέμα αξίας 10 ευρώ να πληρώνει αποκλειστικά με κάρτα φαίνεται πως δεν θα φτάσει τελικά στη Βουλή.

Οι έντονες αντιδράσεις για την απαγόρευση των μετρητών στις αντικαταβολές μέσω courier οδηγούν το οικονομικό επιτελείο σε αναδίπλωση, καθώς η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επανεξετάζεται, με πιθανότερο ενδεχόμενο την απόσυρσή της.

Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Πίσω από την προσπάθεια περιορισμού των μετρητών αναδείχθηκε μια σοβαρή αντίφαση: το ίδιο προϊόν θα μπορούσε να πληρωθεί με χαρτονομίσματα σε ένα φυσικό κατάστημα, αλλά όχι εάν παραδιδόταν στο σπίτι μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.



Και όλα αυτά για συναλλαγές στις οποίες σήμερα η χρήση μετρητών επιτρέπεται κανονικά.

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι καταναλωτές μπορούν να πληρώνουν με μετρητά για αγορές αξίας μικρότερης των 500 ευρώ.

Η προτεινόμενη διάταξη, ωστόσο, καταργούσε αυτή τη δυνατότητα στις αντικαταβολές μέσω courier, ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής.

Έτσι, κάποιος που θα αγόραζε ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 300 ευρώ από φυσικό κατάστημα θα μπορούσε να το πληρώσει με μετρητά. Εάν παρήγγελνε το ίδιο τηλέφωνο από ηλεκτρονικό κατάστημα, θα έπρεπε να διαθέτει κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής κατά την παραλαβή.

Η διαφορετική αυτή μεταχείριση προκάλεσε ενστάσεις για πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα υπάγονταν σε αυστηρότερους περιορισμούς σε σχέση με τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις σε φυσικούς χώρους.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το ζήτημα της αναλογικότητας. Κατά πόσο, δηλαδή, είναι δικαιολογημένο να απαγορεύεται πλήρως η χρήση μετρητών ακόμη και για συναλλαγές ελάχιστης αξίας.

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Πρόστιμα στους διανομείς για τα μετρητά

Η ρύθμιση δεν περιοριζόταν στην υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Προέβλεπε επίσης πρόστιμο για τις εταιρείες courier που θα δέχονταν μετρητά, ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Για μια αντικαταβολή 50 ευρώ, για παράδειγμα, το πρόστιμο θα ανερχόταν στα 100 ευρώ.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών θα έπρεπε να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής είσπραξης κατά την παράδοση, προχωρώντας όπου απαιτείται σε πρόσθετες τεχνολογικές και λειτουργικές προσαρμογές.

Το επιπλέον κόστος θα αποτελούσε ακόμη μία επιβάρυνση για τον κλάδο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος του να μετακυλιστεί στις χρεώσεις των υπηρεσιών.

Οι τέσσερις στους δέκα και η δυσπιστία

Η αντικαταβολή εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περίπου τέσσερις στις δέκα ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο.

Πρόκειται για μια επιλογή που δεν αφορά αποκλειστικά πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας ή όσους δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές κάρτες.

Αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να πληρώσουν κατά την παραλαβή επειδή δεν επιθυμούν να προκαταβάλουν χρήματα σε ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν γνωρίζουν ή δεν εμπιστεύονται πλήρως.

Η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα άλλαζε αυτή την καθημερινή πρακτική, χωρίς να καταργεί την αντικαταβολή ως υπηρεσία.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε εξαιρέσεις για άτομα άνω των 70 ετών, κατοίκους μικρών οικισμών και νησιωτικών περιοχών, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες παραδόσεων.

Ωστόσο, οι εξαιρέσεις δεν έλυναν το βασικό πρόβλημα της διαφορετικής αντιμετώπισης των συναλλαγών.

Η φοροδιαφυγή και το ερώτημα της εφαρμογής

Η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών εντάσσεται στον σχεδιασμό για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την καλύτερη παρακολούθηση των συναλλαγών.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η πλήρης απαγόρευση των μετρητών στις αντικαταβολές αποτελεί αναγκαίο και αποτελεσματικό μέτρο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Άλλωστε, η υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών ισχύει ανεξάρτητα από το αν η πληρωμή γίνεται με μετρητά ή ηλεκτρονικά.

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής δεν μπορεί από μόνη της να υποκαταστήσει τους ελέγχους για την ορθή καταγραφή των συναλλαγών.

Η πιθανή απόσυρση της διάταξης, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα διατηρήσει το ισχύον καθεστώς για εκατομμύρια παραδόσεις προϊόντων μέσω courier.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να αποτυπωθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Το ερώτημα, πάντως, παραμένει: γιατί μια αγορά λίγων ευρώ πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά φορολογικά μόνο και μόνο επειδή το προϊόν φτάνει στην πόρτα του καταναλωτή αντί να παραλαμβάνεται από το κατάστημα;

Αυτή ακριβώς η αντίφαση φαίνεται πως υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να ξαναδεί τη ρύθμιση, πριν μετατραπεί σε ακόμη ένα πρόβλημα για καταναλωτές, ηλεκτρονικά καταστήματα και εταιρείες ταχυμεταφορών.

πηγή: topontiki.gr

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