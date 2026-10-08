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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα μετρητά στις πληρωμές των courier – Τι αλλάζει από τον Οκτώβριο

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clock 09:09 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε αργά το βράδυ το νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν νοικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή των προβλέψεών του εντός του Οκτωβρίου.

Επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο

Μία από τις σημαντικές προβλέψεις αφορά τους αγρότες και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, η επιστροφή στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας οικονομική ανάσα στον αγροτικό κόσμο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές στις υπηρεσίες courier

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για τις συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες courier.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει κανόνες για τις πληρωμές στις παραδόσεις, με την κατεύθυνση να είναι η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως κάρτες και e-banking, αντί των μετρητών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά και ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Νέα δεδομένα και για το επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα, κατατέθηκε τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία.

Με βάση τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η επιδότηση στην αντλία αναμένεται να ακολουθήσει αντίστοιχη λογική με την παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, με τις σχετικές πληροφορίες για το ύψος της επιδότησης να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται τόσο στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης όσο και στις λεπτομέρειες που θα καθορίσουν το ύψος και τους δικαιούχους του επιδόματος.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το νομοσχέδιο θα πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, με στόχο οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Οκτώβριο.

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