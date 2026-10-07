Ρέθυμνο: Συναγερμός με την έξαρση γαστρεντερίτιδας: Στο "μικροσκόπιο" το νερό μετά τις πλημμύρες

Σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και υγειονομικού συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές υπηρεσίες υγείας της Κρήτης και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθώς μια αιφνίδια έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας εμφανίστηκε στο Ρέθυμνο τις τελευταίες ημέρες.



Τα στοιχεία προκαλούν έντονη ανησυχία, με τα δεκάδες περιστατικά που περνούν το κατώφλι του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νοσούντων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, καθώς δεκάδες πολίτες με ηπιότερα συμπτώματα επιλέγουν να παραμείνουν στα σπίτια τους, χωρίς να αναζητήσουν νοσοκομειακή φροντίδα.

Το χρονικό της έξαρσης και η επιδημιολογική ιχνηλάτηση

Τα περιστατικά άρχισαν να εμφανίζονται την περασμένη Παρασκευή, αμέσως μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα το νησί. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Αντώνη Παπαδάκη, η ροή των ασθενών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας προς το νοσοκομείο είναι έκτοτε συνεχής.



Προκειμένου να εντοπιστεί ο «κοινός παρονομαστής» και η εστία της μόλυνσης, ο ΕΟΔΥ έχει ξεκινήσει επιδημιολογική ιχνηλάτηση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ήδη αποσταλεί ειδικό, αναλυτικό ερωτηματολόγιο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσω αυτού, οι αρχές επιχειρούν να καταγράψουν λεπτομερώς το προφίλ των ασθενών, τις καθημερινές τους συνήθειες, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα.

Στο κάδρο των ερευνών το νερό της βρύσης

Αν και το ενδεχόμενο μιας εποχικής ιογενούς γαστρεντερίτιδας δεν έχει αποκλειστεί, ο ασυνήθιστα υψηλός και συγκεντρωμένος αριθμός των περιστατικών στρέφει τις έρευνες των αρχών προς άλλη κατεύθυνση. Το βασικότερο σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή με απόλυτη προτεραιότητα είναι η πιθανή επιμόλυνση του δικτύου ύδρευσης.



Οι καταστροφικές πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας ενδέχεται να έχουν επηρεάσει την ποιότητα του νερού. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε άμεση εντολή για τη διενέργεια επειγουσών δειγματοληπτικών ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης σε όλους τους νομούς της Κρήτης, με το βάρος των ελέγχων να πέφτει κυρίως στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.

Σε αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι υγειονομικές αρχές και οι κάτοικοι του νησιού τελούν υπό αναμονή των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στα δείγματα νερού, τα οποία θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της έξαρσης.

Μέχρι τότε, οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση νερού και τη διαχείριση των τροφίμων στις πληγείσες περιοχές.

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