SOS στην ενδοχώρα του Ηρακλείου: Σας παίρνουν τηλέφωνο ότι "κόβουν" το ρεύμα; Είναι απάτη!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα, καλοστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρό τους ανυποψίαστους κατοίκους χωριών και της ενδοχώρας του Ηρακλείου.



Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν «εντολή από τον Δήμο Ηρακλείου» να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους.



Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν.

Κατηγορηματική διάψευση από τον Δήμο Ηρακλείου

Οι αρχές ξεκαθαρίζουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία σχετικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις παροχές ρεύματος. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι καμία δημοτική υπηρεσία δεν ζητά ποτέ από τους δημότες τη μεταφορά χρημάτων ή την κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.



Η νέα αυτή απόπειρα έρχεται σε μια περίοδο που οι τηλεφωνικές απάτες στην Κρήτη παρουσιάζουν έξαρση. Μόλις τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησε σε συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, προσποιούμενοι αυτή τη φορά «υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας».

Οδηγίες ασφαλείας προς τους πολίτες

Η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Ηρακλείου απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους, και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους της ενδοχώρας, να είναι εξαιρετικά καχύποπτοι:



1. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο: Αν δεχτείτε κλήση από οποιονδήποτε ζητά χρήματα για λογαριασμό του Δήμου ή για βλάβες/διακοπές ρεύματος, τερματίστε τη συνομιλία.



2. Μην προχωράτε σε καταθέσεις: Μην μεταφέρετε ποτέ χρήματα σε λογαριασμούς (IBAN) που σας δίνονται τηλεφωνικά και μην αποκαλύπτετε κωδικούς e-banking.



3. Καλέστε την Αστυνομία: Ενημερώστε άμεσα τις αρχές στο 100, ακόμη και σε περίπτωση που αντιληφθείτε απλή απόπειρα εξαπάτησης.

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