Στην ΕΛΑΣ Η Έφη Αχτσιόγλου: Εγγράφηκε ως μέλος (βίντεο)

Στην επίσημη εγγραφή της ως μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) προχώρησε η πρώην Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που τη ήθελαν να προσεγγίζει το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Η εγγραφή πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα in. Η ίδια επέλεξε ως κύριο τομέα πολιτικού ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης τη θεματική ενότητα «Εργασία», δηλώνοντας παράλληλα πλήρως κατασταλαγμένη για τις πολιτικές της επιλογές.

Το χρονικό της ένταξης και η παρουσία στο Ίλιον

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της πολιτικής διαδρομής που ακολούθησε η πρώην βουλευτής τους τελευταίους μήνες. Την 2α Ιουνίου 2026, η Έφη Αχτσιόγλου αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς και υπέβαλε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, με την κοινοβουλευτική έδρα να καταλαμβάνεται από τον Γιάννη Δραγασάκη.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, η κ. Αχτσιόγλου έδωσε το «παρών» σε σύσκεψη στελεχών και μελών της ΕΛ.Α.Σ. στο Ίλιον, παρουσία μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Η ένταξη της πρώην υπουργού στην ΕΛ.Α.Σ. σηματοδοτεί την περαιτέρω συσπείρωση στελεχών γύρω από το πολιτικό εγχείρημα, με την ίδια να δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στα πεδία της εργασιακής πολιτικής και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

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