Ποια είναι η Κέιτι Ζακαράια, την οποία επέλεξε ο Τραμπ ως νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου

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Στην Κέιτι Ζακαράια, σύμβουλο επικοινωνίας του, προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Ζακαράια θα είναι η διάδοχος της Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από το αξίωμα τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ αργά το βράδυ της Παρασκευής επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Truth Social την επιλογή της Κέιτι Ζακαράια, δικηγόρου και σχολιάστριας προσκείμενης στο κίνημα MAGA, ως νέας εκπροσώπου του στον Λευκό Οίκο.

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«Η στήριξή της υπήρξε πάντα υποδειγματική και ήταν πιστή και θαυμάσια σύμμαχος από την αρχή. Είναι επίσης υποστηρίκτρια και αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA (Make America Great Again)», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Η Ζακαράια θα αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον επόμενο μήνα.





Ποια είναι η Κέιτι Ζακαράια

Η Ζακαράια υπηρέτησε για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προτού αποχωρήσει από τη θέση τον Μάρτιο.

Είναι πτυχιούχος Νομικής και έζησε στην Κίνα μεταξύ 2011 και 2013, όπου εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο. Είναι παντρεμένη με τον Τάιλερ Ζακαράια, διευθύνοντα σύμβουλο της Moriah Media στο Λος Άντζελες, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Συχνά, εμφανίζεται ως σχολιάστρια στα πλατό των δικτύων Fox News και Newsmax, τα οποία παρακολουθούν πολύ οι συντηρητικοί Αμερικανοί.

Το τελευταίο διάστημα εργάζεται ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στην Truth Social και στην Trump Media & Technology Group, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.





Στο παρελθόν εργάστηκε ως νομική σύμβουλος στη Fix California, μια συντηρητική οργάνωση που επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον «ασφυκτικό κλοιό της Αριστεράς» στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπως η ίδια έχει σχολιάσει.

Την οργάνωση ίδρυσε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος έχει διατελέσει ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Βενεζουέλα και σήμερα είναι προσωρινός πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

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