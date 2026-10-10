Σοκ σε κηδεία: Βρήκε άγνωστη νεκρή στο φέρετρο της μητέρας της να φορά τα ρούχα της

Μια σοβαρή καταγγελία σε βάρος γραφείου τελετών στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ έφερε στο φως μια απίστευτη υπόθεση, όταν μια γυναίκα διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας για τη μητέρα της ότι στο ανοιχτό φέρετρο βρισκόταν μια άγνωστη νεκρή, η οποία φορούσε τα προσωπικά ρούχα της εκλιπούσας.

Η Iris Gordon κατέθεσε μήνυση κατά του Ocean View Funeral Home, στο οποίο είχε αναθέσει τις διαδικασίες για την κηδεία της 87χρονης μητέρας της, τον Ιανουάριο, καταβάλλοντας το ποσό των 13.820 δολαρίων. Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Πέμπτη, η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό θέαμα όταν προσήλθε για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

A South Carolina woman has filed a lawsuit alleging a funeral home put the wrong body in her mother’s casket. https://t.co/Q6KYmk11B5 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) October 9, 2026

Η λάθος σορός φορούσε τα ρούχα της εκλιπούσας

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Gordon είχε παραδώσει στο γραφείο τελετών συγκεκριμένα ενδύματα και προσωπικά αντικείμενα της μητέρας της, μεταξύ των οποίων μια ασπρόμαυρη αφρικανική ενδυμασία, ένα κασκόλ, ένα καπέλο, μια περούκα και εσώρουχα. Η επιλογή των συγκεκριμένων ρούχων είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την οικογένεια. Όπως επισημαίνεται στην αγωγή, στόχος ήταν να διαμορφωθεί μια τελευταία εικόνα της εκλιπούσας που θα έμενε χαραγμένη στη μνήμη των οικείων της, θυμίζοντάς τους την αγαπημένη τους να φορά τα καλά της κυριακάτικα ρούχα, όπως όταν τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας.

Η 87χρονη Έβανς ήταν πιστή χριστιανή και είχε μεγάλη αγάπη για τη μουσική και την εκκλησία. Ωστόσο, όταν η Gordon έφτασε στην αγρυπνία μαζί με περισσότερα από 20 μέλη της οικογένειας και πλησίασαν το ανοιχτό φέρετρο, διαπίστωσαν ότι η σορός δεν ανήκε στη μητέρα της. Αντί για την Έβανς, μέσα στο φέρετρο βρισκόταν μια άγνωστη γυναίκα, η οποία φορούσε τη μαύρη και χρυσή ενδυμασία, το κασκόλ, το καπέλο και την περούκα της εκλιπούσας.

Η αποκατάσταση του λάθους και η μήνυση

Όπως υποστηρίζεται στη δικαστική προσφυγή, το γραφείο τελετών αναγνώρισε το λάθος του, όταν η κόρη επικοινώνησε μαζί του για να αναφέρει το περιστατικό. Περίπου δύο ώρες αργότερα, η σορός της μητέρας της μεταφέρθηκε στη σωστή θέση, φορώντας πλέον τα προβλεπόμενα ρούχα. Τα συγκεκριμένα ενδύματα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν προηγουμένως φορεθεί από άλλη νεκρή γυναίκα.

Η Gordon υποστηρίζει ότι το περιστατικό είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική της υγεία, επικαλούμενη συναισθηματική δυσφορία, διαταραχή μετατραυματικού στρες, άγχος και κατάθλιψη. Με τη μήνυσή της ζητά την επιστροφή των 13.820 δολαρίων που κατέβαλε για τις υπηρεσίες της κηδείας, καθώς και πρόσθετη αποζημίωση για τις ζημιές που ισχυρίζεται ότι υπέστη, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές ποσό. Η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη μήνυση κατά του γραφείου τελετών.

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