Η Google AI την οδήγησε σε παράνομο κυνήγι – Κατήγγειλε μόνη της τον εαυτό της

Μια λανθασμένη πληροφορία που εμφανίστηκε στην αναζήτηση της Google μέσω τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε μια κάτοικο της Αλάσκας σε παράνομη θήρευση, αναδεικνύοντας τους κινδύνους από την άκριτη εμπιστοσύνη στις απαντήσεις των συστημάτων AI, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που έχουν αυστηρούς και τοπικά διαφοροποιημένους κανόνες.

Η Χριστίνα Γουίβερ, κάτοικος του Κόντιακ, αναζήτησε πληροφορίες για την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, καθώς οι ημερομηνίες επιτρέπεται να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή στην Αλάσκα. Ωστόσο, η αυτόματη επισκόπηση τεχνητής νοημοσύνης που εμφανίστηκε στην κορυφή των αποτελεσμάτων της Google την ενημέρωσε ότι το κυνήγι της μπεκάτσας ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία ίσχυε για ορισμένες περιοχές της πολιτείας, όχι όμως για το Κόντιακ, όπου η θήρευση των συγκεκριμένων πτηνών επιτρέπεται σε μεταγενέστερο διάστημα. Έχοντας βασιστεί στην πληροφορία της Google, η Γουίβερ κυνήγησε τον Σεπτέμβριο τρεις μπεκάτσες. Αργότερα, όμως, άρχισε να αμφιβάλλει για την ορθότητα της ημερομηνίας, καθώς υποψιάστηκε ότι η κυνηγετική περίοδος στην περιοχή της δεν ξεκινούσε πριν από τις 8 Οκτωβρίου.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι της και εξέτασε προσεκτικότερα τους σχετικούς κανονισμούς, διαπίστωσε ότι είχε παραβιάσει τη νομοθεσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Alaska Beacon, η ίδια αποφάσισε να απευθυνθεί οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές προστασίας της άγριας ζωής, αναφέροντας την παράβαση.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν την παραπλανητική απάντηση

Ο αξιωματικός που ανέλαβε την υπόθεση διαπίστωσε ότι η αναζήτηση στη Google εμφάνιζε πράγματι την ίδια παραπλανητική πληροφορία. Παράλληλα, επισήμανε στην αναφορά του ότι με περαιτέρω έρευνα η Γουίβερ θα μπορούσε να είχε διαπιστώσει πως η νόμιμη περίοδος θήρευσης για τις μπεκάτσες στην περιοχή διαρκεί από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 22 Ιανουαρίου.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της διασταύρωσης των πληροφοριών που παρέχουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως όταν αφορούν τη νομοθεσία και την τήρηση συγκεκριμένων κανονισμών.

«Είναι απίστευτα ντροπιαστικό»

Η ίδια η Γουίβερ δεν επιχείρησε να αποκρύψει το περιστατικό, αλλά επέλεξε να ενημερώσει τις αρχές μόλις αντιλήφθηκε το λάθος της. «Αισθάνομαι χάλια και ντρέπομαι πολύ γι' αυτό. Προφανώς, γι' αυτό με κατήγγειλα αμέσως μόλις επέστρεψα σπίτι και μελέτησα τους κανονισμούς. Είναι απίστευτα ντροπιαστικό», δήλωσε στο Alaska Beacon.

Το περιστατικό στην Αλάσκα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιοπιστίας των απαντήσεων που παράγονται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και όταν οι πληροφορίες που παρέχουν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, ενδέχεται να μην αποτυπώνουν κρίσιμες τοπικές διαφοροποιήσεις, με συνέπειες για όσους τις ακολουθούν χωρίς να ελέγξουν τις επίσημες πηγές.

Διαβάστε επίσης

Αποκάλεσε την σύζυγό του με το όνομα της αδελφής της, στο γάμο τους! (βίντεο)

Δήμος θα αποζημιώσει γυναίκα, επειδή η άσφαλτος κατέστρεψε τα αθλητικά της παπούτσια!