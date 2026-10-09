Γαλλία: Έκλεψαν εξώφυλλο βιβλίου 150 κιλών σχεδιασμένο από τον Σαλβαδόρ Νταλί

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Κλέφτες άρπαξαν από μουσείο στη Γαλλία ένα εξώφυλλο βιβλίου βάρους 150 κιλών, σχεδιασμένο από τον Σαλβαδόρ Νταλί, με την αστυνομία να προσπαθεί να εξακριβώσει πώς κατάφεραν να απομακρύνουν ένα τόσο ογκώδες έργο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Το χάλκινο εξώφυλλο του «Livre de l’Apocalypse» —γνωστού επίσης ως «Βιβλίο της Αποκάλυψης» ή «Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη»— εκλάπη τη νύχτα της Κυριακής (4/10) από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στην Ισουάρ, στην περιοχή Πουί-ντε-Ντομ της κεντρικής Γαλλίας.

Η εισαγγελία του Κλερμόν-Φεράν χαρακτήρισε το έργο, το οποίο είναι διακοσμημένο με χρυσό, πολύτιμους λίθους και κοχύλια, «εξαιρετικό και μοναδικό», καθώς και «μεγάλης αξίας».

Οι αστυνομικές αρχές δηλώνουν προβληματισμένες ως προς το πώς οι δράστες κατάφεραν να απομακρύνουν ένα τόσο μεγάλο και βαρύ αντικείμενο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Μόνο το εξώφυλλο ζυγίζει 150 κιλά, ενώ ολόκληρο το βιβλίο φτάνει τα 210 κιλά, γεγονός που το καθιστά ένα από τα βαρύτερα βιβλία στον κόσμο.

Le livre "L'Apocalypse", dont la couverture a été réalisée par Dali, a été volé dans un musée en Auvergne https://t.co/O6iGAEyUWm — BFM (@BFMTV) October 6, 2026

Η αστυνομία δεν έχει γνωστοποιήσει με ποιον τρόπο οι κλέφτες το απομάκρυναν ούτε καν αν παραβίασαν το μουσείο για να εισέλθουν.

Ο δήμαρχος της Ισουάρ, Μπερτράν Μπαρό, χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» και περιέγραψε το έργο ως «έργο μιας ολόκληρης ζωής». Ο ιδιοκτήτης του έργου, Κριστιάν Καρούτζος, υποστήριξε ότι η κλοπή του ισοδυναμεί με επίθεση στην ίδια τη Γαλλία.

«Δολοφόνησαν τη Γαλλία χθες το βράδυ, δολοφόνησαν τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Το μνημειώδες βιβλίο δημιουργήθηκε το 1958 με πρωτοβουλία του Ζοζέφ Φορέ, εκδότη τέχνης από την Ωβέρνη, και ήταν εμπνευσμένο από το βιβλικό Βιβλίο της Αποκάλυψης.

Στο έργο συμμετείχαν 14 κορυφαίοι καλλιτέχνες και συγγραφείς του 20ού αιώνα, ανάμεσά τους ο Ζαν Κοκτό, ο Μπερνάρ Μπουφέ και ο Ζαν Ζιονό, ενώ ο Ισπανός σουρεαλιστής Σαλβαδόρ Νταλί φιλοτέχνησε το περίτεχνο χάλκινο εξώφυλλό του.

Το ολοκληρωμένο έργο περιλαμβάνει 150 τεράστια φύλλα περγαμηνής, τα οποία επιλέχθηκαν από 300.000 δέρματα προβάτων, ενώ για την καλλιγραφική του διακόσμηση χρειάστηκαν 2.000 ώρες εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης 550 γράμματα επιχρυσωμένα με χρυσό.

Αφού παρουσιάστηκε σε σχεδόν 150 εκθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο από το 1961 έως το 1972, το έργο εξαφανίστηκε για ένα διάστημα από τη δημόσια θέα, φυλάχθηκε στην Ελβετία και στη συνέχεια πουλήθηκε σε Ιάπωνες ιδιοκτήτες.

Οι τελευταίοι ετοιμάζονταν να το πουλήσουν τμηματικά, όταν ο Κριστιάν Καρούτζος, επικεφαλής εταιρείας αποκατάστασης έργων τέχνης στην Ισουάρ, το απέκτησε το 2003. Ο Καρούτζος εξέθετε μέχρι το φθινόπωρο στο μουσείο του το εξώφυλλο του Νταλί μαζί με αρκετές από τις σελίδες της περγαμηνής.

Την έρευνα για την κλοπή έχει αναλάβει η ειδική ερευνητική μονάδα της χωροφυλακής του Κλερμόν-Φεράν.

Μπαράζ διαρρήξεων σε γαλλικά μουσεία



Η κλοπή του έργου του Νταλί είναι το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά διαρρήξεων και κλοπών που έχουν σημειωθεί σε γαλλικά μουσεία.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κλέφτες εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα στο Λούβρο και άρπαξαν κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διαφυγή τους έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Τον Ιούλιο, μασκοφόροι εισέβαλαν στο Μουσείο Lalique στην Αλσατία και μέσα σε μόλις 11 λεπτά έκλεψαν 27 αντικείμενα αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, κλέφτες που προσποιήθηκαν τους επισκέπτες άρπαξαν από μουσείο της Βουργουνδίας το χρυσό περιδέραιο, ηλικίας 2.500 ετών, της λεγόμενης «Πριγκίπισσας του Βιξ».

Τον περασμένο μήνα, δύο μασκοφόροι εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ στο Καν-σιρ-Μερ και έκλεψαν τέσσερις πίνακες μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά, εγκαταλείποντας δύο από αυτούς στον κήπο όταν έφτασε η αστυνομία.

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