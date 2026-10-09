Ταυτότητες: Πότε θα μπορούν οι πολίτες να επιλέγουν αν θα αναγράφονται τα ονόματα των γονέων

Τη δυνατότητα να επιλέγουν αν θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των γονέων τους στις νέες βιομετρικές ταυτότητες θα έχουν οι πολίτες, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα έκδοσής τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, στόχος είναι η νέα δυνατότητα να είναι διαθέσιμη το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται, η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις τεχνικές προσαρμογές, προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να αποφασίζουν οι ίδιοι αν επιθυμούν να αναγράφονται τα ονόματα των γονέων τους στο δελτίο ταυτότητας. Η διαδικασία δρομολογήθηκε μετά τις αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από πολίτες, αλλά και τις θέσεις πολιτικών κομμάτων σχετικά με την απουσία των συγκεκριμένων στοιχείων από τις νέες ταυτότητες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι η ανάδοχος εταιρεία είχε ενημερώσει τον υπουργό στα μέσα Σεπτεμβρίου πως οι εργασίες προσαρμογής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και πως αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν αντικατάστασης για όσους έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα χωρίς την αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων τους, αλλά επιθυμούν πλέον να συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών αλλαγών, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίζουν την ταυτότητά τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα Κέντρα Πολίτη ή στις Επαρχιακές Διοικήσεις, προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάστασή της χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το υπουργείο αναμένεται να επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική προσαρμογή, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα βήματα.

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