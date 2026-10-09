«Μπλόκο» σε κύκλωμα κοκαΐνης 1,7 δισ. δολαρίων στον Ισημερινό – Στη φυλακή 21 άτομα

Στην εξάρθρωση δικτύου επιχειρήσεων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά προχώρησαν οι διωκτικές αρχές του Ισημερινού, έπειτα από κοινή επιχείρηση με την Europol και τις ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (8/10).

Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν διαχειρίζονταν εταιρείες που «χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνες, όχι μόνο για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά και για την διακίνηση ναρκωτικών προς ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, ο Τζον Ρέιμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και οι Ολλανδία ήταν οι κυριότεροι προορισμοί στην Ευρώπη των ναρκωτικών που μεταφέρονταν από τον Ισημερινά, κατά κανόνα κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια τουλάχιστον 15 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις εξαγωγές φρούτων, κακάο, αλιευμάτων και ξυλείας.

Πέρα από την αστυνομία του Ισημερινού, στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η χωροφυλακή και η αστυνομία της Ισπανίας, καθώς και η Europol.

Οι αρχές συνέλαβαν 21 υπηκόους του Ισημερινού — συμπεριλαμβανομένων δυο αστυνομικών εν ενεργεία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Τζάκσον Σαμπράνο, που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στους «κυριότερους χρηματοδότες» του επιλεγόμενου «Πίπο», του αρχηγού της συμμορίας Los Lobos (σ.σ. «οι λύκοι»), η οποία ειδικεύεται στην εμπορία ναρκωτικών και στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, διευκρίνισε ο υπουργός μέσω X.







Ο Γουίλμερ Τσαβαρία, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πίπο», κατηγορείται στη χώρα του ότι ενεχόταν στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του υποψηφίου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο το 2023. Είναι φυλακισμένος στην Ισπανία από την περασμένη χρονιά.

Το κύκλωμα είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών το 2024, μετά την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης, ποσότητας κρυμμένης σε μπανάνες που είχαν μεταφερθεί στο λιμάνι Αλχεσίρας, στη νότια Ισπανία.

Οι έρευνες για την υπόθεση που ακολούθησαν επέτρεψαν στις αρχές να προχωρήσουν στην κατάσχεση σε διάφορα κράτη κάπου 45 τόνων κοκαΐνης, αξίας, σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλέστηκε ο κ. Ρέιμπεργκ, κάπου 1,7 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Εκτιμάται πως το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και στο Περού, τις δυο χώρες με τις οποίες γειτονεύει ο Ισημερινός, διέρχονται από τη χώρα αυτή, άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στη Λατινική Αμερική που όμως τα τελευταία χρόνια σπαράσσεται από τη βία των καρτέλ.

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