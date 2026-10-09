Α.Τ. Ανωγείων: Μέχρι και κατάργηση προτείνουν οι αστυνομικοί αν δεν βρεθεί λύση

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προοπτική μεταφοράς του Αστυνομικού Τμήματος Ανωγείων σε κοντέινερ, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου να ζητά σαφείς απαντήσεις για τη στέγαση και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση χαρακτηρίζει αναγκαία την εξεύρεση μιας αξιοπρεπούς και ασφαλούς λύσης, ενώ θέτει ακόμη και το ενδεχόμενο κατάργησης του συγκεκριμένου Τμήματος και εξυπηρέτησης της περιοχής από το Αστυνομικό Τμήμα Περάματος, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί κατάλληλη στέγαση.

Παράλληλα, καλεί τον Δήμο Ανωγείων και τους αρμόδιους φορείς να ξεκαθαρίσουν τον σχεδιασμό τους, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε μια προσωρινή λύση που, όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αναγκαίες υποδομές.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης μεταφοράς του Αστυνομικού Τμήματος σε κοντέινερ, θέτουμε ένα απλό και ξεκάθαρο ερώτημα προς τους αρμόδιους φορείς και όλους όσοι εμπλέκονται:

Πόσο ακόμη θα υποτιμάται η αξιοπρέπεια των αστυνομικών που υπηρετούν στα Ανώγεια;

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, το υφιστάμενο κτίριο του Α.Τ. Ανωγείων θεωρείται ακατάλληλο, ενώ αντί για μια ουσιαστική λύση προωθείται η μεταφορά των αστυνομικών σε κοντέινερ.

Ας είμαστε ειλικρινείς.

Εάν η δημοτική αρχή αδυνατεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπή και ασφαλή στέγαση για το Αστυνομικό Τμήμα, τότε η Ένωσή μας προτείνει να εξεταστεί σοβαρά η κατάργηση του Α.Τ. Ανωγείων και η εξυπηρέτηση της περιοχής από το Α.Τ. Περάματος, στο οποίο προφανώς θα πρέπει να μεταφερθεί η οργανική δύναμη του προαναφερόμενου Α.Τ.

Έτσι, οι αρμόδιοι φορείς θα απαλλαγούν από τη διαρκή αναζήτηση λύσης για το στεγαστικό πρόβλημα του Τμήματος, ενώ η πολιτεία θα κληθεί να οργανώσει την αστυνόμευση της περιοχής με διαφορετικό τρόπο.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ:

Στα Ανώγεια, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κοντέινερ για τη στέγαση σχολικών δομών και του Κέντρου Υγείας.

Τώρα προορίζονται και για τους αστυνομικούς.

Ασφάλεια, Παιδεία και Υγεία. Τρεις βασικοί πυλώνες της κοινωνίας. Όλοι σε κοντέινερ;

Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε για τη δημόσια διοίκηση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τόπο μας;

Οι αστυνομικοί δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν τα αυτονόητα: ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις και σεβασμό στον ρόλο που επιτελούν.

Δεν μπορεί η προσωρινότητα να γίνεται μόνιμη λύση. Δεν μπορεί η προχειρότητα να αντικαθιστά τον σχεδιασμό.

Καλούμε τον Δήμo Ανωγείων και όλους τους αρμόδιους φορείς να δώσουν σαφείς απαντήσεις:

Ποιο είναι το οριστικό σχέδιο για τη στέγαση του Α.Τ. Ανωγείων;

Ποια είναι η τεχνική και θεσμική βάση της λύσης του κοντέινερ;

Έχει εξεταστεί ουσιαστικά η εναλλακτική της εξυπηρέτησης της περιοχής από το Α.Τ. Περάματος;

Εάν δεν υπάρχει λύση για τη στέγαση, ας συζητήσουμε ανοιχτά τη λειτουργική αναδιοργάνωση. Όχι άλλες πρόχειρες λύσεις σε βάρος των αστυνομικών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια του αστυνομικού προσωπικού.

Η αξιοπρέπεια στην εργασία δεν μπαίνει σε κοντέινερ.

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