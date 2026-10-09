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GOSSIP - LIFESTYLE

«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Ο Μανούσος αγωνιά και μεταφέρει τη Μαρκέλλα στο νοσοκομείο

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clock 15:00 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα απόψε;

Απόψε, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα δούμε:

Η Μαρκέλλα ταραγμένη, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και τρακάρει έξω από το τυροκομείο του Μανούσου, προκαλώντας αναστάτωση σε όλους. Ο Μανούσος τη μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ η αγωνία για την κατάστασή της κορυφώνεται. Την ίδια ώρα, ο Σήφης έρχεται όλο και πιο κοντά με τη Μαρία, όμως ένα κρυφό βάρος δεν τον αφήνει να χαρεί. Στην Αθήνα, η Ρίτα στήνει μια θεαματική παγίδα στον Μιχάλη, που απειλεί να τινάξει τη ζωή του στον αέρα. Ο Φίλιππος πανηγυρίζει για το νέο του ξεκίνημα, χωρίς να ξέρει πως ο Μάρκος ετοιμάζει χτύπημα πίσω από την πλάτη του. Και ενώ όλα κορυφώνονται, η Μαρκέλλα λυγίζει μπροστά στον Μανούσο και του αποκαλύπτει όσα κρατούσε κρυφά μέσα της.

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