Δήμος θα αποζημιώσει γυναίκα, επειδή η άσφαλτος κατέστρεψε τα αθλητικά της παπούτσια!

Μια ασυνήθιστη υπόθεση αποζημίωσης απασχόλησε τον δήμο της Γιουβασκύλα στη Φινλανδία, όταν μια γυναίκα ζήτησε χρήματα για τα αθλητικά της παπούτσια, τα οποία καταστράφηκαν από μαλακή άσφαλτο σε πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά αυλή Toivola, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Η γυναίκα πάτησε πάνω στη φρέσκια άσφαλτο, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα λευκά παπούτσια της και να αφήσει μαύρους λεκέδες και υπολείμματα στις σόλες.

Τα παπούτσια είχαν αγοραστεί έναντι 130 ευρώ και χρησιμοποιούνταν από τον Μάιο. Η γυναίκα υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης 110 ευρώ, συνοδεύοντάς το με φωτογραφίες, και ο δήμος το ενέκρινε.

Ο νομικός του δήμου, Τίμο Λάμπινεν, εξήγησε ότι η αποζημίωση δόθηκε επειδή το σημείο προορίζεται για ασφαλή κυκλοφορία πεζών. Την ημέρα του περιστατικού η θερμοκρασία ήταν περίπου 20 βαθμοί Κελσίου.

Οι αποζημιώσεις για παπούτσια είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Ο δήμος δέχεται περίπου 20 σχετικά αιτήματα τον χρόνο, κυρίως για ζημιές σε αυτοκίνητα, ελαστικά και ζάντες, καθώς και για ατυχήματα από γλιστρήματα. Ο Λάμπινεν ανέφερε ότι θυμάται μόνο δύο παλαιότερες περιπτώσεις όπου παπούτσια είχαν λερωθεί από πίσσα.

Όταν υπάρχουν σαφείς προειδοποιήσεις ή προστατευτικά εμπόδια στα έργα, η ευθύνη μπορεί να βαρύνει τον πεζό ή τον οδηγό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ο δήμος έκρινε ότι η ευθύνη ήταν δική του.

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