Influencer πίνει ραδιενεργό νερό εδώ και 250 ημέρες: «Οι υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν κέρδη» (βίντεο)

Influencer που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας υποστηρίζει ότι καταναλώνει ραδιενεργό νερό επί 250 συνεχόμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα γνωρίζουμε τους κινδύνους της ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό cultivateelevate στο Instagram, η αρνητική εικόνα γύρω από τη ραδιενέργεια αποτελεί μέρος μιας συνωμοσίας που εμποδίζει τον κόσμο να γνωρίσει τα υποτιθέμενα οφέλη της. «Το ραδιενεργό νερό θεράπευε τα πάντα το 1929», αναφέρει σχετική ανάρτηση.

Η ίδια δημοσίευση υποστηρίζει ότι όταν εμφανίστηκε ο FDA το 1933, «το πρώτο πράγμα που κυνήγησαν ήταν το νερό ραδίου», ενώ ο influencer σχολιάζει πως «οι υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν μεγάλα κέρδη». Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει 13.500 likes. Ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού, Ματ Ρέσκε, εμφανίζεται να πίνει από ένα Revigator, μια συσκευή της δεκαετίας του 1920. Πρόκειται για κεραμικό δοχείο με πορώδη επένδυση και μετάλλευμα ουρανίου, το οποίο απελευθέρωνε ραδόνιο στο νερό.

Μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) το 2010 διαπίστωσε ότι τέτοια παλιά δοχεία μπορούσαν να περιέχουν υψηλά επίπεδα ραδονίου, αλλά και τοξικές ποσότητες αρσενικού και μολύβδου.

Ο Ρέσκε προωθεί επίσης την ιδέα ότι το να κοιτάζει κανείς απευθείας τον Ήλιο μπορεί να ενισχύσει την όρασή του. Οι ειδικοί, ωστόσο, συνιστούν οι σχετικές συμβουλές να προέρχονται από επαγγελματίες υγείας και επιστημονικές πηγές που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους, και όχι από influencers που καταναλώνουν επικίνδυνες ουσίες.

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