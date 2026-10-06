Το τρυπάνι έσπασε στα 5 μέτρα: Νέα στοιχεία για την Κιβωτό του Νώε (βίντεο)

Μπορεί η θρυλική Κιβωτός του Νώε να βρίσκεται θαμμένη στην ανατολική Τουρκία ή πρόκειται για ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο; Το ερώτημα επανέρχεται το 2026, καθώς οι ερευνητές περνούν πλέον από τις αεροφωτογραφίες και τις γεωφυσικές σαρώσεις στις πραγματικές γεωτρήσεις και τη συλλογή δειγμάτων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ, κοντά στο όρος Αραράτ, ο οποίος από ψηλά θυμίζει έντονα το περίγραμμα ενός τεράστιου πλοίου. Έχει μήκος περίπου 157 μέτρα, διάσταση που έχει συσχετιστεί με τους 300 πήχεις που αναφέρει η Γένεση για το μήκος της Κιβωτού. Η ομοιότητα, ωστόσο, δεν αποτελεί απόδειξη. Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζενκέρ Ατίλα του Πανεπιστημίου Σίβας Τζουμχουριγιέτ και σε συνεργασία με την ομάδα Noah's Ark Scans, χρησιμοποιεί GPS, LiDAR, τρισδιάστατη χαρτογράφηση, γεωραντάρ και ηλεκτρική τομογραφία. Το σημαντικότερο βήμα είναι όμως οι γεωτρήσεις, από τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί δείγματα σε βάθος έως 18 μέτρων.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η ομάδα ανακοίνωσε ότι τρυπάνι συνάντησε ιδιαίτερα σκληρό υλικό περίπου 4-5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Οι ερευνητές εξετάζουν αν θα μπορούσε να πρόκειται για απολιθωμένο ή έντονα ορυκτοποιημένο ξύλο. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει αποδειχθεί ότι το υλικό είναι ξύλο και απαιτούνται εργαστηριακές και ανεξάρτητες αναλύσεις.

Προηγούμενες σαρώσεις, από το 2014 έως το 2021, είχαν εντοπίσει γραμμικές και γωνιακές ανωμαλίες κάτω από την επιφάνεια, ενώ μεταγενέστερες αναλύσεις είχαν περιγράψει μοτίβα που έμοιαζαν με πιθανούς χώρους και διαδρόμους. Παράλληλα, το 2024 δείγματα από το εσωτερικό της δομής εμφάνισαν σχεδόν τριπλάσια οργανική ύλη σε σχέση με δείγματα από την περιοχή γύρω από αυτήν.

Οι ενδείξεις αυτές είναι ενδιαφέρουσες, αλλά δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη πλοίου. Γεωλόγοι έχουν επισημάνει ότι η μορφή της Ντουρουπινάρ μπορεί να προκύπτει από φυσικές διαδικασίες, όπως κατολισθήσεις, διάβρωση και τεκτονικές μετακινήσεις. Αντίστοιχα, οι γεωφυσικές ανωμαλίες και η οργανική ύλη μπορούν να έχουν φυσική προέλευση. Η ιστορία ξεκίνησε το 1959, όταν ο Τούρκος αξιωματικός Ιλχάν Ντουρουπινάρ εντόπισε τη χαρακτηριστική μορφή σε αεροφωτογραφίες. Έκτοτε, η σύνδεσή της με την Κιβωτό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αλλά και σημαντική επιστημονική αμφισβήτηση.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι τι θα δείξουν οι αναλύσεις των δειγμάτων. Αν εντοπιστεί επεξεργασμένο ή απολιθωμένο ξύλο και στοιχεία που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τη γεωλογία της περιοχής, η υπόθεση θα αποκτήσει νέα βαρύτητα. Μέχρι τότε, η Κιβωτός του Νώε παραμένει ένα συναρπαστικό μυστήριο — όχι ένα επιβεβαιωμένο αρχαιολογικό εύρημα.

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