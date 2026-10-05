Βρέθηκε ο αρχαιότερος πάγος εκτός Αρκτικής και Ανταρκτικής: Είναι 128.000 ετών

Ένα μοναδικό «παράθυρο» στο κλίμα της Γης πριν από χιλιάδες χρόνια εντοπίστηκε στα βουνά του Θιβέτ, όπου βρίσκεται ο αρχαιότερος συνεχώς παγωμένος πάγος που έχει καταγραφεί εκτός των πολικών περιοχών.

Η ανακάλυψη έγινε στο οροπέδιο Guliya, στο βορειοδυτικό Θιβέτ, και παρουσιάζεται σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances. Ερευνητική ομάδα του Ohio State University ανέλυσε δύο πυρήνες πάγου, μήκους περίπου 310 μέτρων ο καθένας, οι οποίοι είχαν ληφθεί το 1992 και το 2015.

Μέσα από την ανάλυση ισοτοπικών δεδομένων και τη σύγκρισή τους με χρονολογημένα δείγματα σταλαγμιτών από κοντινά σπήλαια, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι τμήμα του πάγου παραμένει παγωμένο εδώ και τουλάχιστον 128.000 χρόνια. «Πρόκειται για ένα πραγματικά κρίσιμο εύρημα, επειδή εκτός των πολικών περιοχών αυτός είναι ο μόνος πυρήνας πάγου από ορεινή περιοχή που φτάνει τόσο πίσω στον χρόνο», δήλωσε ο Lonnie Thompson, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Επιστημών της Γης στο Byrd Polar Research Center του Ohio State University.

Ίχνη από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στο Guliya διατηρείται πάγος ηλικίας περίπου 24.000 ετών, δηλαδή από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 11.700 χρόνια με την έναρξη του Ολόκαινου. Οι πυρήνες πάγου λειτουργούν ως ένα είδος «χρονοκάψουλας», καθώς περιέχουν χημικά στοιχεία που αποκαλύπτουν πληροφορίες για το κλίμα και το περιβάλλον του παρελθόντος. Σε βάθος περίπου 187 μέτρων εντοπίστηκαν αυξημένες ποσότητες βηρυλλίου-10 και χλωρίου-36, οι οποίες συνδέονται με το γεωμαγνητικό επεισόδιο Laschamp, πριν από περίπου 41.000 χρόνια.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί το αρχείο

Παρά τη σπουδαιότητά του, ο αρχαίος πάγος του Θιβέτ απειλείται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Παγετώνες σε περιοχές από τις Άλπεις έως τις Άνδεις υποχωρούν, ενώ στη Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνιας ορισμένοι παγετώνες ηλικίας τουλάχιστον 30.000 ετών βρίσκονται ήδη κοντά στην εξαφάνιση. Ο πάγος του Guliya είναι εξαιρετικά παλιός για περιοχή εκτός των πόλων, όμως το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στην Ανταρκτική. Στην περιοχή Allan Hills της Ανατολικής Ανταρκτικής έχει εντοπιστεί πάγος ηλικίας περίπου 6 εκατομμυρίων ετών, ενώ οι επιστήμονες συνεχίζουν την αναζήτηση ακόμη παλαιότερων δειγμάτων.

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