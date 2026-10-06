Χαμογέλασε σε μια δημοπρασία και βρέθηκε με σπίτι 460.000 δολαρίων

Ο Tyler και η Lauren Bouldin δεν σχεδίαζαν να αγοράσουν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, πόσο μάλλον να περάσουν πέντε χρόνια ανακαινίζοντάς το. Όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν το ζευγάρι αναζητούσε ένα μεγαλύτερο σπίτι με περισσότερη γη για την οικογένειά του.

Αφού έχασαν αρκετές ευκαιρίες στην ανταγωνιστική αγορά, αποφάσισαν να ρισκάρουν. Ο Tyler εντόπισε ένα πέτρινο σπίτι του 1830 στην Πενσιλβάνια, γνωστό ως «The Forge», χτισμένο σε έκταση περίπου πέντε acres. Παρότι το ακίνητο χρειαζόταν πλήρη ανακαίνιση, η τοποθεσία και η προοπτική του τούς κέρδισαν.

Στη δημοπρασία, μάλιστα, ο Tyler πήγε μόνος του και είχε θέσει ανώτατο όριο τα 440.000 δολάρια. Όταν η τιμή έφτασε τα 460.000, χαμογέλασε στον δημοπράτη, ο οποίος θεώρησε πως έκανε νέα προσφορά. Έτσι, χωρίς να το έχει ακριβώς σχεδιάσει, βρέθηκε ιδιοκτήτης του σπιτιού.

#auction #abandonedhouse #renovation ♬ Little Things - Adrián Berenguer @ouroldhouse The #1 question we’ve been getting lately: How did we accidentally buy this abandoned house at auction? And one thing I want to clear up. We DID intend to bid on this house. 😂 We didn’t accidentally buy the wrong house… the accidental part was how that final bid happened. Five years later, that decision changed our lives in ways we never expected. What burning questions do you have for us? Leave them in the comments! #theforgehouse

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ πιο δύσκολη. Το ακίνητο είχε σοβαρές φθορές, κατεστραμμένα πατώματα, προβλήματα στη σκάλα, ανύπαρκτη κουζίνα και πυκνή βλάστηση. Ακόμη και η παλιά πισίνα είχε μετατραπεί σε έναν επικίνδυνο χώρο με στάσιμο νερό και φίδια.

Αρχικά πίστευαν ότι θα ολοκλήρωναν τις εργασίες μέσα σε έναν χρόνο. Τελικά, η ανακαίνιση κράτησε πέντε χρόνια και κόστισε πάνω από 300.000 δολάρια. Η πανδημία έκανε τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα, με αυξημένες τιμές υλικών και περιορισμένη διαθεσιμότητα συνεργείων.

Για να μειώσουν τα έξοδα, επαναχρησιμοποίησαν υλικά και ανέλαβαν μεγάλο μέρος των εργασιών μόνοι τους, με τη βοήθεια φίλων και συγγενών. Για ένα διάστημα έμειναν ακόμη και στα σπίτια των γονιών τους, περιορίζοντας διακοπές, εστιατόρια και άλλες ανέσεις.

Η παλιά πισίνα τελικά κατεδαφίστηκε και στη θέση της δημιουργήθηκε κήπος. Πέντε χρόνια μετά, το σπίτι έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά 85%, ενώ απομένουν η στέγη, τα παράθυρα, ο αχυρώνας, ένα μικρό παρεκκλήσι και μέρος των εξωτερικών χώρων. Παρά την τεράστια προσπάθεια, το ζευγάρι δεν βιάζεται πλέον να τελειώσει. Για εκείνους, μεγαλύτερη σημασία έχει η ζωή που δημιούργησαν μέσα στο σπίτι παρά η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.

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