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ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διευρύνει με εκτελεστικό διάταγμα την πρόσβαση σε αφορολόγητο ντίζελ

Τραμπ
clock 11:12 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διευρύνεται η πρόσβαση σε αφορολόγητο ντίζελ, γνωστό ως «κόκκινο ντίζελ» υπέγραψε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα επί σκηνής, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, δηλώνοντας ότι η νέα οδηγία καταργεί την απαίτηση το συγκεκριμένο καύσιμο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μη οδικές εφαρμογές.



Σύμφωνα με τον Τραμπ, η αλλαγή επιτρέπει πλέον σε οποιονδήποτε να αγοράζει το αφορολόγητο καύσιμο, το οποίο διακρίνεται από το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του.



Η απόφαση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μείωση του κόστους των καυσίμων και την αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου για τη χρήση του αφορολόγητου ντίζελ.

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