Μεξικό: Influencer, τα τρία παιδιά της και ο άντρας της βρέθηκαν νεκροί

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας στο Μεξικό βρίσκεται η υπόθεση θανάτου της 34χρονης influencer Σίντι Ταμές, του συντρόφου της και των τριών παιδιών της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς σε δύο διαφορετικά σημεία στην πόλη Μοντεμόρελος. Οι εισαγγελικές αρχές της πολιτείας Νουέβο Λεόν εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να σκότωσε τα τρία παιδιά και τον σύντροφό της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της, χωρίς ωστόσο η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί.

Η Σίνθια Αμπιγκάιλ Ταμές Ριβέρα, γνωστή στο TikTok ως Cindy Tamez, είχε περισσότερους από 71.000 ακολούθους και δημοσίευε βίντεο από την καθημερινότητά της, τη μόδα, οχήματα και εξόδους στο Μεξικό.







Σύμφωνα με το People, η 34χρονη και ο μόλις 2 ετών γιος της, Γκουστάβο, βρέθηκαν νεκροί περίπου στις 09:40 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου μέσα σε ένα Jeep στο Μοντεμόρελος.

Η τελευταία ανατριχιαστική της ανάρτηση στο Tik Tok όπου αναφέρει: «Δεν γνωρίζουν όλοι τη σκοτεινή πλευρά μου. Είμαι ικανή να κάψω το ίδιο μου το σπίτι μόνο και μόνο για να δω να καίγεται και του γείτονα, ακόμη κι αν ξέρω ότι θα καταστραφώ κι εγώ».





Ο σύντροφός της και τα άλλα δύο παιδιά βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι



Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν νεκρούς από πυροβολισμούς και τους άλλους δύο γιους της, τον 12χρονο Κρίστιαν και τον 11χρονο Μπρούνο, καθώς και τον σύντροφό της, Λεοντεγκάριο Μόγια.

Τα τρία θύματα βρίσκονταν στο σπίτι της οικογένειας, περίπου τρία οικοδομικά τετράγωνα από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το Jeep.







Σύμφωνα με δημοσιεύματα μεξικανικών μέσων που επικαλείται το People, η εισαγγελία εξετάζει ως βασικό σενάριο το ενδεχόμενο η Ταμές να σκότωσε πρώτα τα παιδιά της και τον σύντροφό της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Οι αρχές, πάντως, εξακολουθούν να συλλέγουν και να αναλύουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα όπλο που εντοπίστηκε, υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα ευρήματα.







Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα



Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει η τελευταία ανάρτηση της influencer, η οποία δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα που βρέθηκε νεκρή.



Σε βίντεο από το εσωτερικό αυτοκινήτου είχε γράψει στα ισπανικά: «Δεν γνωρίζουν όλοι τη σκοτεινή πλευρά μου. Είμαι ικανή να κάψω το ίδιο μου το σπίτι μόνο και μόνο για να δω να καίγεται και του γείτονα, ακόμη κι αν ξέρω ότι θα καταστραφώ κι εγώ».

Σύμφωνα με τη Sun, δίπλα στις σορούς μέσα στο Jeep εντοπίστηκαν επίσης ένα πιστόλι, ένα κινητό τηλέφωνο και ένας κάλυκας.







Οι γείτονες άκουσαν δυνατή μουσική



Η Sun αναφέρει ακόμη ότι γείτονες φέρονται να δήλωσαν στις αρχές πως είχαν ακούσει δυνατή μουσική από το σπίτι της οικογένειας τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας κατά την οποία βρέθηκαν οι σοροί.

Οι εισαγγελείς έχουν πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της οικογένειας.







Εξετάζονται και οι οικονομικές δραστηριότητές της



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ταμές φέρεται να ασχολούνταν και με δανεισμό χρημάτων και άτυπα συστήματα αποταμίευσης, ενώ αγόραζε, πουλούσε και διοργάνωνε κληρώσεις για αντικείμενα όπως αυτοκίνητα, αλυσίδες, ρολόγια και κινητά τηλέφωνα.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Στο παρελθόν, η influencer είχε δημοσιεύσει και άλλα μηνύματα στα social media με αναφορές σε εκδίκηση απέναντι σε ανθρώπους που θεωρούσε ότι την είχαν βλάψει.







Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές του Νουέβο Λεόν δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει οριστικά τι συνέβη πριν από τον θάνατο των πέντε μελών της οικογένειας.

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