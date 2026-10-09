Οι παγίδες στις αποζημιώσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία. του Νίκου Αντωνακάκη*

Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά την πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε το νησί, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, υποδομές και αγροτικές καλλιέργειες

Οι πλημμύρες, κατολισθήσεις, υπερχειλισμένοι χείμαρροι και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών έχουν προκαλέσει ζημιές στις περιουσίες των συμπολιτών μας. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Το ζήτημα είναι, πλέον, να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης των πληγεισών ιδιοκτησιών χωρίς καθυστερήσεις ή «αστερίσκους», οι οποίοι θα μπορούσαν αποκλείσουν άδικα πληγέντες συμπολίτες μας.

Συγκεκριμένα, ενώ αποζημιώνονται οι γεωργικές ζημιές αλλά και οι βλάβες στα κτίρια και στις επιχειρήσεις, υπάρχει μία γκρίζα ζώνη στις ζημιές που καταγράφονται από τον τοίχο του κτιρίου μέχρι την περίφραξη (και είναι πολλές από ό,τι φαίνεται).

Πρόκειται για ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων (περιβόλια, κήποι, παρτέρια, κατεστραμμένοι τράφοι, κατεστραμμένες περιφράξεις) για τη αποκατάσταση των οποίων το Κράτος δηλώνει αναρμόδιο.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η αποζημίωση και του περιβάλλοντος χώρου (εφόσον αποδεικνύεται η ζημιά) όπως προβλέφθηκαν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στους περιβάλλοντες χώρους από την πυρκαγιά στο Μάτι και στην Κινέττα (βλ. τη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 2442/Α325/ 27.02.2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής», Β’ 790 και τη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», Β’ 2786).

Αν δεν υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη, το Κράτος δεν αναλαμβάνει να καλύψει τη ζημιά και οι πληγέντες δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν για βλάβες στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων. Και είναι βεβαίως πολύ άδικο γιατί όπως όλοι ξέρουμε, σημαντικό μέρος της καταστροφής καταγράφεται στις παραπάνω περιουσίες των συμπολιτών μας.

Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Οι ζημιές είναι πολλές και αφορούν σε πλείστες περιπτώσεις στην αποκατάσταση κυρίως του περιβάλλοντος χώρου. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να ξέρουν ότι αν δεν προβλεφθεί η αποζημίωση του περιβάλλοντος χώρου (όπως έγινε με το Μάτι και την Κινέττα), θα το πληρώσουν οι ίδιοι, από την τσέπη τους. Γι αυτό θα πρέπει όλοι να διεκδικήσουμε να τηρηθούν τα ανάλογα με ό,τι έγινε στο Μάτι.

Όποιος θέλει να κοιτάει στα μάτια τους συμπολίτες μας είναι προτιμότερο γνωρίζει και να λέει την αλήθεια διεκδικώντας λύσεις, αντί να σπεύδει να σταθεί δίπλα τους, χτυπώντας τους «φιλικά» την πλάτη αλλά αποκρύπτοντας το πρόβλημα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

*ο Νίκος Αντωνακάκης είναι στέλεχος της ΝΔ

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