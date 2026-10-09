Αποκάλεσε την σύζυγό του με το όνομα της αδελφής της, στο γάμο τους! (βίντεο)

Το άγχος είναι γνώριμο χαρακτηριστικό για τα ζευγάρια στους γάμους, καθώς τα μάτια όλων των καλεσμένων είναι καρφωμένα πάνω τους. Ειδικά για τους άνδρες, που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικιωμένοι με τέτοιου είδους τελετές.

Ισως σε αυτό να αποδίδεται η ...τεραστίων διαστάσεων γκάφα που έκανε ένας Αυστραλός στο Μπρισμπέιν.

Την ώρα της τελετής, αποκάλεσε τη μέλλουσα σύζυγό του με το όνομα μιας άλλης γυναίκας. Και όχι μιας άγνωστης για την σύζυγό του γυναίκας, αλλά της αδελφής της. Αντί να πει Έμμα, είπε Έμιλι

Το γεγονός γνωστοποίησε η ίδια η σύζυγος: «Στέκεσαι στην Αγία Τράπεζα και ο σύζυγός σου σε φωνάζει με λάθος όνομα» για να συνεχίσει η γυναίκα λέγοντας ότι: «και ακούς το όνομα της αδερφής σου».

Το βίντεο από τον εφιαλτικό γάμο, που συγκεντρώνει πάνω από 2,2 εκατομμύρια προβολές, δείχνει τον γαμπρό να ορκίζεται τη ζωή και την αθάνατη αγάπη του στην «Έμιλι» και όχι σε αυτήν, που την λένε… Έμμα.

Δείτε το βίντεο:









Έξαλλοι πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν τον άντρα και δίνουν συμβουλές στην σύζυγο.

«Θα είχα φύγει και θα είχα ακυρώσει τον γάμο», έγραψε μία γυναίκα. «Αυτό είναι το πιο ταπεινωτικό αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρξει σε έναν γάμο. Λυπάμαι πολύ, κορίτσι μου», της είπε.

«Ω, γαμώτο, όχι», λέει ένας εξίσου εκνευρισμένος χρήστης, ενώ εκατοντάδες άλλοι παρομοίασαν τη γκάφα του γαμπρού με αυτή του φανταστικού χαρακτήρα στην κωμική σειρά «Τα φιλαράκια» «Ρος Γκέλερ», τον οποίο υποδύεται ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο οποίος έκανε ένα παρόμοιο «φάουλ» ενώ παντρευόταν.

«Με κάθε σοβαρότητα, αν υπάρχει κάποιο μέρος του εαυτού σας που πιστεύει ότι ίσως αυτό είναι περίεργο, έχετε δίκιο», σημείωσε εν μέρει ένας ανήσυχος παρατηρητής. «Αυτό είναι πραγματικά περίεργο και μερικές φορές οι πιο απλές αφηγήσεις είναι αυτές που αποκαλύπτουν τα μεγαλύτερα ψέματα».

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