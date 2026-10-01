Λιανός: "Θεωρώ ότι η Πάολα είναι ο θηλυκός Γιώργος Μαζωνάκης"

Η Πάολα είναι εκείνη που θα καθίσει στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice. O Γιώργος Λιανός μίλησε στο Στούντιο στις 3 και τόνισε ότι πρόκειται για μια έξυπνη και αξιόλογη γυναίκα, της οποίας το ευρύ κοινό δεν έχει γνωρίσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς της.

«Με την Πάολα ήταν πάλι ήταν ένας πολύ δύσκολος χειρισμός. Ποιον να προσεγγίσεις; Πότε; Ποια είναι η κατάλληλη μέρα να κάνεις το πρώτο τηλέφωνο; Και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Πέσαν αρκετά ονόματα στο τραπέζι. Την επόμενη εβδομάδα έγινε αυτό, γιατί έπρεπε να προχωρήσουν διαδικασίες. Και έπεσε στο τραπέζι το όνομα της Πάολα, με την οποία είχα τη χαρά να συνεργαστώ παλιότερα. Είχαμε δουλέψει μαζί στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιάννη τον Βαρδή και ήταν καταπληκτική», είπε αρχικά.

«Μιλώντας για τον χαρακτήρα της και πήρα και την πρωτοβουλία να μιλήσω γιατί την έχω γνωρίσει προσωπικά. Τους είπα ότι θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο θηλυκός Μαζωνάκης η Πάολα, δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκότητα, αυτή την αυθεντικότητα. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν την έχει γνωρίσει ο κόσμος και θεωρώ ότι πρέπει να τη γνωρίσει γιατί είναι, είναι πολύ σωστή, είναι πανέξυπνη και δεν έχει δείξει όλο αυτό το εύρος, τη βεντάλια της προσωπικότητάς της. Κι αυτό είναι κάτι που έλεγε και ο Μαζωνάκης», πρόσθεσε.

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