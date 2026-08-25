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ΚΡΗΤΗ

Νέο κύμα ροών στην Κρήτη: Στους Καλούς Λιμένες η τρίτη βάρκα με 45 λαθρομετανάστες

μεταναστες λιμενικο
clock 17:56 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοιχτά των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε ακόμα μία βάρκα - η τρίτη κατά σειρά σήμερα - μεταφέροντας συνολικά 45 λαθρομετανάστες.

Περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονται 16 άτομα από το Σουδάν (εκ των οποίων δύο γυναίκες), 28 υπήκοοι Μπαγκλαντές, καθώς και ένας ανήλικος από την Αίγυπτο.

Στο σημείο βρέθηκαν οι τοπικές αρχές και το Λιμενικό Σώμα για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την καταγραφή των στοιχείων τους.

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