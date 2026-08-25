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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συζητούν το σενάριο το Ισραήλ να επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
clock 18:23 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Τουρκία γίνεται συζήτηση για το ενδεχόμενο επίθεσης του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ανεβάζοντας τους τόνους, Τούρκοι αναλυτές λένε χαρακτηριστικά πως «είμαστε ισχυροί, οι διοικητές του στρατού μας θα πιουν τουρκικό καφέ στο Τελ Αβίβ».



Η παρουσιάστρια του Haber Global, Ντιλαρά Σαγιάν ρώτησε: «Αν χρειαστεί, το Ισραήλ δεν θα αμυνθεί μόνο στο Ιντλίμπ αλλά θα επιτεθεί από το Ιντλίμπ μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει αυτό;».

Ο καθηγητής του πανεπιστημίου του Κεντ, Τσαγλάρ Οζέρ απάντησε: «Αυτή η σκέψη της επίθεσης του Ισραήλ μέχρι και την Κωνσταντινούπολη θα είναι μια τρέλα, καθώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που αφορούν την ισορροπία ισχύος κτλ. Η συμμαχία του Μέκκας είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή. Θα δημιουργήσει μια ζώνη ανάσχεσης, με στόχο να εμποδιστούν τέτοιου είδους εχθρικές στάσεις και συμπεριφορές που θα μπορούσε να υιοθετήσει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ εδώ έπεσε πάνω σε έναν τουρκικό τοίχο. Ένα Ισραήλ που προσπαθεί να πραγματοποιήσει τα δικά του όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και σε ακόμη ευρύτερη περιοχή.

Η προστατευτική και υποστηρικτική κάλυψη που παρέχουν πλέον οι ΗΠΑ στο Ισραήλ πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο. Αν το αφήσουν να εξελιχθεί έτσι και η υπόθεση περιοριστεί απλώς σε μια αναμέτρηση, σε έναν λογαριασμό μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, το επαναλαμβάνω: οι διοικητές μας θα πάνε στο Τελ Αβίβ και θα πιουν τον καφέ τους. Τουρκικό καφέ θα πιουν. Θα πιουν ναι...».

Πηγή: skai.gr

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