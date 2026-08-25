Μεσαρά: Υπό έλεγχο η φωτιά ανάμεσα σε Βουρβουλίτη και Αρχαιότητες Γόρτυνας

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Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.

. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα στον οικισμό Βουρβουλίτη και τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας, σήμανε άμεσο συναγερμό στις αρχές λόγω της εγγύτητάς της με ιστορικά μνημεία και αγροτικές περιουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ειδοποίηση για το συμβάν λήφθηκε γύρω στις 16:39.

Η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων υπήρξε ακαριαία, με αποτέλεσμα το κύριο μέτωπο της φωτιάς να περιοριστεί αισθητά λίγο μετά τις 18:30, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιστρατεύτηκε ισχυρή δύναμη, η οποία παραμένει στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 24 πυροσβεστικά οχήματα με 44 πυροσβέστες, καθώς και 3 πεζοπόρα τμήματα που αποτελούνται από 18 άτομα.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της εναέριας υποστήριξης, με δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας

.Αν και η κατάσταση κρίνεται πλέον σταθερή και σαφώς βελτιωμένη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε πλήρη επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σκανάροντας την περιοχή για ενεργές εστίες και καπνούς.

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