«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη προθεσμία – Τι αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Για όσους διαθέτουν κλειστά ακίνητα, ο χρόνος πλέον πιέζει, καθώς η προθεσμία για την έκδοση της απαραίτητης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας εκπνέει στις 31 Αυγούστου.

Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο. Μέχρι σήμερα, περίπου 10.000 ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών έχουν εξασφαλίσει τη σχετική βεβαίωση, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανταπόκριση από ιδιοκτήτες κατοικιών που είναι ανοιχτές και χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, με τις σχετικές περιπτώσεις να πλησιάζουν τις 80.000.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την ένταξη στη διαδικασία και ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση, δηλαδή την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση των εργασιών.

Τι αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου

Από την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Τότε θα περάσει το πρόγραμμα στο επόμενο στάδιο και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους που θα πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί νέα ζωή σε κατοικίες που παραμένουν κλειστές ή χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις, ώστε να αξιοποιηθούν ξανά και να επιστρέψουν στην αγορά. Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης επιδιώκεται να μειωθεί και το κόστος λειτουργίας των κατοικιών.

Για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, λοιπόν, η 31η Αυγούστου αποτελεί την πρώτη κρίσιμη ημερομηνία. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, ώστε να μπορούν να περάσουν στο επόμενο βήμα όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: