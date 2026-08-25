Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.



Λίγο μετά τις 5 μ.μ., μέσω μηνύματος από το 112 οι κάτοικοι των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνη) κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Ακτή Καραϊσκάκη.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής



Η φωτιά εκδηλώθηκε, περίπου στις 16:40, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Λίγο αργότερα ενισχύθηκαν δύο φορές οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμίνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

112 για τη Βοιωτία



Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Τρίτη περίπου στις 16:45.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντατσιώτης, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως η φωτιά μαίνεται ανάμεσα στις κοινότητες Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος. Όπως τόνισε, στην περιοχή υπάρχει πυκνή βλάστηση και το μέτωπο φαίνεται να είναι μεγάλο.





Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής



Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο δήμος Λεβαδέων με υδροφόρες.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας .

Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Λαύριο



Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη θέση Καλοπήγαδο, μεταξύ Λαυρίου και Κερατέας, στην Ανατολική Αττική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο, περίπου στις 15:40.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, η φωτιά προκλήθηκε μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ κοντά σε σπίτια και γι’ αυτό ήταν άμεσα η αποστολή μηνυμάτων από το 112.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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