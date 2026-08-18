Χανιά: Έκτακτα μέτρα στον Β.Ο.Α.Κ. για το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου – Πού απαγορεύονται πεζοί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών μέτρων για πεζούς και οχήματα, εν όψει του εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου στον Δήμο Αποκορώνου, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν την παραμονή και την ημέρα της πανηγύρεως, στις 26 και 27 Αυγούστου, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων λόγω της αυξημένης προσέλευσης των πιστών.

Πώς θα κινηθούν οι πεζοί - Απαγόρευση στον Β.Ο.Α.Κ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία πεζών σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Για τον λόγο αυτό, η κίνηση των πεζών προς το προσκύνημα θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω εναλλακτικής διαδρομής.

Η εναλλακτική διαδρομή για τους πεζούς

Μεγάλα Χωράφια - Άπτερα - Στύλος - Νέο Χωριό - Κόμβος Αγίων Πάντων - Παλαιά Εθνική Οδός (κατάληξη στη νότια είσοδο του Ιερού Ναού)

Ρυθμίσεις για οδηγούς και επαγγελματίες

Για τη διατήρηση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι: Απαγορεύεται ρητά η στάση και η στάθμευση οχημάτων πάνω στο οδόστρωμα του Β.Ο.Α.Κ.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πάγκων ή οποιασδήποτε άλλης μικροπωλητικής εγκατάστασης στο έρεισμα του δρόμου.

Αυξημένοι έλεγχοι από την Τροχαία

Κατά το διήμερο των εορτασμών, στελέχη του Τμήματος Τροχαίας Χανίων και του Α' Σταθμού Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. θα βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων καλεί όλους τους πιστούς και τους οδηγούς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων για μια ασφαλή μετακίνηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Τρέχουν να βγάλουν δίπλωμα μηχανής γιατί φοβούνται τους ελέγχους

Ηράκλειο: Εφιάλτης η αναζήτηση σπιτιού– Στεγαστική «ασφυξία» και απίστευτες καταγγελίες για μεσίτες

Κρήτη - ΕΚΑΒ: «Ασφυξία» από τα περιστατικά μέθης – Επιτακτική ανάγκη το πολυϊατρείο σε Χερσόνησο και Μάλια