Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έκλεισε 11 χρόνια γάμου με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη. Η ίδια θέλησε να μας δείξει πως περάσε εκείνη τη ξεχωριστή ημέρα και ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Καστελλόριζο μαζί με τα παιδιά τους.

«Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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