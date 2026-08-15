Η φωτογραφία του Μπρους Γουίλις αγκαλιά με την κόρη του

Σε εκδήλωση για τον εορτασμό του γάμου της κόρης του, Τατούλα,εμφανίστηκε ο Μπρους Γουιλς με φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα να τον δείχνει χαμογελαστό στο πλευρό της.

Η Ταλούλα παντρεύτηκε με τον Τζάσιν Έις, σε μια οικογενειακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ράντσο της οικογένειας στο Άινταχο. Νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Vogue αποτυπώνουν στιγμές από δεξίωση μετά τον γάμο, μεταξύ των οποίων και μία εικόνα με τον 71χρονο ηθοποιό δίπλα στην κόρη του, εν μέσω της μάχης του με τη μετωποκροταφική άνοια.







Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Μπρους Γουίλις αγκαλιάζει την Ταλούλα, η οποία έχει ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του. Ο ηθοποιός χαμογελά και κρατά το χέρι του γαμπρού του, Τζάστιν, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στη σημαντική αυτή οικογενειακή στιγμή.

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