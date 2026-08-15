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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Εκπληκτικός Σίσκος, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μ. πεταλούδα με τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ

ΣΙΣΚΟΣ
clock 20:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, ο Απόστολος Σίσκος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού. 

Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο (αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα) πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού με μία τρομερή κούρσα και απίστευτο ντεμαράζ στον τελικό των 200μ. πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με 1:54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ (1:55.55) που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Μάλιστα, έφτασε «μια ανάσα» από το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο κέρδισε τελικά ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.06, ενώ μακράν πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72.

Στο πρώτο πενηντάρι ήταν τέταρτος, ενώ στο 100αρι έπεσε στην έκτη θέση. Ωστόσο, ο Έλληνας κολυμβητής αρέσκεται στις ανατροπές και στα τελευταία μέτρα τα έδωσε όλα και κατάκτησε την 3η θέση περνώντας τον Αλμπέρτο Ρατσέτι.

Στον ημιτελικό τερμάτισε σε 1:55.55, επίδοση που ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή η επίδοση και βεβαίως το εισιτήριο του τελικού και ήξερε ότι ήθελε κάτι καλύτερο από αυτό για να ανέβει στο βάθρο. Και αποστολή εξετελέσθη.

Μάλιστα το τελευταίο σπλιτ του ήταν η καλύτερη επίδοση μετά από εκείνη του νικητή της κούρσας και αδιαφιλονίκητου φαβορί, Λεόν Μαρσάν.

Το Ευρωπαϊκό του Παρισίου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του Σίσκου, αφού κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο.



Η κατάταξη του τελικού

1.Λεόν Μαρσάν (Γαλλία) 1:51.72

2.Ρίτσαρντ Μάρτον (Ουγγαρία) 1:54.06

3.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:54.13

4.Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 1:54.23

5.Κριστόφ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:54.74

6.Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:54.89

7.Αρμπιντέλ Γκονζάλεζ (Ισπανία) 1:54.97

8.Μίχαλ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:55.42

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