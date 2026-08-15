ΣΑΒ.15 Αυγ 2026 21:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Στο επίκεντρο ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και οι θέσεις που προκαλούν αντιδράσεις

Καρυστιανού - Παναγιωτόπουλος
clock 19:37 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Νέα ερωτήματα προκαλούν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Ο ίδιος έχει εκφράσει στο παρελθόν απόψεις κατά των εμβολίων, του προσωπικού αριθμού και της ψηφιακής ταυτότητας, ενώ έχει διατυπώσει και θέσεις που αμφισβητούν την κλιματική κρίση.

Ο Παναγιωτόπουλος θεωρείται ένα από τα πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό του κόμματος και είχε συνοδεύσει την Καρυστιανού κατά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο. Παράλληλα, έχει υπάρξει υποψήφιος με τον Γιάννη Σγουρό και στέλεχος του «Άρματος Πολιτών».

Οι τοποθετήσεις του, σε συνδυασμό με τις διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έχουν εντείνει τη συζήτηση για την πολιτική φυσιογνωμία και τη συνοχή του νέου κόμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαρία Καρυστιανού
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis