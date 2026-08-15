«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Στο επίκεντρο ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και οι θέσεις που προκαλούν αντιδράσεις

Νέα ερωτήματα προκαλούν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Ο ίδιος έχει εκφράσει στο παρελθόν απόψεις κατά των εμβολίων, του προσωπικού αριθμού και της ψηφιακής ταυτότητας, ενώ έχει διατυπώσει και θέσεις που αμφισβητούν την κλιματική κρίση.

Ο Παναγιωτόπουλος θεωρείται ένα από τα πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό του κόμματος και είχε συνοδεύσει την Καρυστιανού κατά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο. Παράλληλα, έχει υπάρξει υποψήφιος με τον Γιάννη Σγουρό και στέλεχος του «Άρματος Πολιτών».

Οι τοποθετήσεις του, σε συνδυασμό με τις διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», έχουν εντείνει τη συζήτηση για την πολιτική φυσιογνωμία και τη συνοχή του νέου κόμματος.

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