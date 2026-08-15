Eύσημα στην Ελλάδα από το ΔΝΤ - Μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που καταγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα

Την πρόοδο της Ελλάδας στη συλλογή φόρων επισημαίνει σε πρόσφατο άρθρο του το ΔΝΤ, που αναρτήθηκε στα social media του Ταμείου, αναφέροντας ότι η χώρα μας είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που καταγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα.

Στο άρθρο αναδεικνύεται η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση, με τους συγγραφείς να αναφέρουν ότι η Ελλάδα, που ήταν κάποτε δακτυλοδεικτούμενη για την ανεπάρκειά της στην είσπραξη φόρων και είχε μείνει εκτός αγορών, αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση.

Η πρόοδος της χώρας στα φορολογικά έσοδα χωρίζεται σε τρεις περιόδους, σύμφωνα με την ανάλυση: α) στη σταθεροποίηση της τριετίας 2010-2012, β) στην οικοδόμηση ισχυρών θεσμών με μακροπρόθεσμη προοπτική – προεξαρχούσης της ΑΑΔΕ, το 2016 – την περίοδο 2013-2017 και γ) στην ψηφιοποίηση του φοροσυλλεκτικού μηχανισμού από το 2018 έως το 2025. Οπως επισημαίνεται στο άρθρο, ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 28% το 2025, από 20,5% το 2009.

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