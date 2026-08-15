ΣΑΒ.15 Αυγ 2026 16:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eύσημα στην Ελλάδα από το ΔΝΤ - Μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που καταγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα

Ενέκρινε έκτακτη στήριξη στη Ουκρανία
clock 19:25 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την πρόοδο της Ελλάδας στη συλλογή φόρων επισημαίνει σε πρόσφατο άρθρο του το ΔΝΤ, που αναρτήθηκε στα social media του Ταμείου, αναφέροντας ότι η χώρα μας είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που καταγράφουν πρωτογενές πλεόνασμα.

Στο άρθρο αναδεικνύεται η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση, με τους συγγραφείς να αναφέρουν ότι η Ελλάδα, που ήταν κάποτε δακτυλοδεικτούμενη για την ανεπάρκειά της στην είσπραξη φόρων και είχε μείνει εκτός αγορών, αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση.

Η πρόοδος της χώρας στα φορολογικά έσοδα χωρίζεται σε τρεις περιόδους, σύμφωνα με την ανάλυση: α) στη σταθεροποίηση της τριετίας 2010-2012, β) στην οικοδόμηση ισχυρών θεσμών με μακροπρόθεσμη προοπτική – προεξαρχούσης της ΑΑΔΕ, το 2016 – την περίοδο 2013-2017 και γ) στην ψηφιοποίηση του φοροσυλλεκτικού μηχανισμού από το 2018 έως το 2025. Οπως επισημαίνεται στο άρθρο, ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 28% το 2025, από 20,5% το 2009.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δντ. Πρωτογενές Πλεονασμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis